Duża zmiana w Allegro Smart! Dobra… i niedobra

Dzięki abonamentowi Allegro Smart! możesz cieszyć się darmową dostawą paczek, o ile tylko spełnione są określone warunki. Te ostatnie już niebawem się zmienią. Będzie prościej, ale zmiana jest równocześnie dobra i niedobra.

Nowy próg darmowej dostawy w Allegro Smart! Od 2 marca 2026 roku

Oficjalnie ogłoszono, że od 2 marca 2026 roku darmowa dostawa będzie obowiązywać w przypadku zamówień o wartości 49,90 złotych lub wyższej. To, co w tym wszystkim najważniejsze i najlepsze, to fakt, że ten minimalny próg będzie taki sam dla wszystkich metod dostawy: zarówno dla kurierskich przesyłek do rąk własnych, jak i paczek umieszczanych w automatach lub punktach odbioru.

Taki ujednolicony próg to dobra zmiana. Szczególnie że do tej pory osoby zainteresowane dostawą kurierską pod same drzwi, musiały dokonać zakupu za minimum 65 złotych. Z drugiej jednak strony do bezpłatnej wysyłki do automatu paczkowego lub punktu odbioru kwalifikowały się zakupy za 45 złotych, więc w tym ujęciu będzie nieco gorzej niż dotychczas.

Allegro nie podaje konkretnych statystyk, ale przekonuje, że znacząca większość zamówień dokonywanych przez abonentów Smart! przekracza wartość 50 złotych, więc można przyjąć, że negatywna zmiana nie dotknie aż tak dużej liczby użytkowników.

fot. Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

To nie koniec zmian w Allegro Smart!

Ujednolicony próg darmowej dostawy nie jest jedyną zmianą, jaka wejdzie w życie 2 marca 2026 roku. Tego dnia również skrócony zostanie okres wypowiedzenia umowy Allegro Smart! z dotychczasowych 14 do zaledwie 5 dni. Jest to o tyle istotne, że mowa o okresie, w którym bez opłaconego abonamentu (ze względu na nieuiszczenie opłaty lub rezygnację z usługi) nadal można korzystać z benefitów.

Ze względu na wprowadzane zmiany abonament Allegro Smart! nie zostanie automatycznie przedłużony, jeśli wygaśnie po 1 marca 2026 roku. Konieczne będzie ręczne wykupienie go raz jeszcze – już na nowych warunkach.

Równocześnie osoby, które mają już wykupiony abonament lub zdecydują się na to do 1 marca 2026 roku, będą mogły do końca okresu rozliczeniowego korzystać z niego na starych zasadach.