iPhone’y i Pady otrzymują małą, ale ważną aktualizację

Systemy iOS 15 i iPadOS 15 są dostępne dopiero od kilku miesięcy, ale doczekały się już niejednej aktualizacji. Apple nie przestaje dbać o właścicieli swoich smartfonów i tabletów – właśnie udostępniło im najnowszą wersję oprogramowania o numerze 15.2.1.

Aktualizacja do iOS 15.2.1 dla iPhone’ów i iPadOS 15.2.1 dla iPadów

Proces udostępniania aktualizacji standardowo ruszył o godzinie 19:00 czasu polskiego – jeśli zatem macie smartfon lub/i tablet Apple, koniecznie sprawdźcie, czy czeka na Was powiadomienie o możliwości zainstalowania najnowszej wersji oprogramowania, która nosi oznaczenie 15.2.1.

fot. Mateusz Budzeń / Tabletowo.pl

Jeśli z jakiegoś powodu nie widzicie takiej informacji, możecie sprawdzić dostępność aktualizacji, wchodząc w Ustawienia – Ogólne – Uaktualnienia. Nowa wersja oprogramowania powinna już na Was czekać. W przypadku naszego kolegi Mateusza, który posiada smartfon iPhone 12 Pro, aktualizacja waży 911,9 MB.

To dość sporo, biorąc pod uwagę, że jest to jedna z mniejszych aktualizacji (świadczy o tym jej oznaczenie – 15.2.1) – dla porównania, ostatnio wydana aktualizacja do iOS 15.2, udostępniona klientom 13 grudnia 2021 roku, ważyła na modelu 12 Pro mniej, bo 865,9 MB.

Co ciekawe, Apple nie umieściło listy zmian i nowości, jakie przynosi najnowsza aktualizacja oprogramowania. Serwis MacRumors podaje jednak, że rozwiązuje ona problem, który powodował, że wiadomości wysyłane przez iCloud nie ładowały się. Ponadto wersja systemu z numerem 15.2.1 ma zapewnić, że użytkownicy nie doświadczą dłużej błędu, przez który aplikacje firm trzecich na system CarPlay nie reagowały odpowiednio na polecenia. Oprócz tego iOS 15.2.1 łata podatność HomeKit, która została odkryta po raz pierwszy w zeszłym roku.

Nie można jednak wykluczyć, że najnowsza aktualizacja iOS 15 i iPadOS 15 przyniesie nowe problemy, bo niestety zdarzały się takie przypadki w przeszłości. Jeśli błędy, które nowa wersja oprogramowania ma naprawić, nie są dla Was szczególnie uciążliwe, być może warto wstrzymać się z instalacją nowego systemu i poczekać przynajmniej dzień lub dwa, aby upewnić się, że nie pojawiły się nowe, bardziej dokuczliwe niedogodności.