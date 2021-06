Nowości w iPadOS 15 sprawiają, że poczujesz się, jakbyś używał tabletu… na Androidzie

Nowy iPadOS 15, czyli system Apple przygotowany specjalnie dla tabletów, czyni niego jeszcze bliższego kuzyna Androida. Rozszerzona obsługa widżetów czy multitasking to coś, co znamy przecież z oprogramowania Google.

Widżety na głównym ekranie – coś nowego dla Apple

Użytkownicy Androida znają widżety niemalże od zarania systemu Google. Z kolei Apple broniło się przed nimi bardzo długo. Podczas wydarzenia WWDC 2021, na którym poznaliśmy to, co deweloperzy z Cupertino przygotowali dla użytkowników iPhone’ów i iPadów, wydaje się, że iPadOS 15 zbliżył się do Androida bardziej niż kiedykolwiek.

O ile w iPadOS można było używać widżetów, tak użytkownicy mieli ograniczone możliwości. W iPadOS 15 widżety można umieszczać bezpośrednio na ekranie głównym. Dodatkowo, do paska aplikacji Apple dorzuciło skrót Biblioteki aplikacji. Dzięki niemu, rozwiązanie znane z iOS, będzie dostępne także na tabletach. Znacznie pomoże to w porządkowaniu ekranów i układaniu ikon oraz widżetów w sposób, który będzie bardziej odpowiadał potrzebom użytkowników. Elastyczność znana z Androida nareszcie zawitała do iPadOS.

Wielozadaniowość i dodatkowe funkcje aplikacji

W iPadOS 15 zaszły także pewne zmiany w zakresie wielozadaniowości. Użytkownicy mają teraz dostęp do nowego menu multitaskingu, który można wywołać bez zapamiętywania specjalnego gestu. Po tapnięciu w skrót, ekran zostanie „uwolniony”, by łatwo było wybrać drugą aplikację, która byłaby wyświetlana na podzielonym ekranie. Ponownie, nasuwa to pewne skojarzenia z Androidem, nieprawdaż? Oczywiście Apple egzekwuje tę funkcję tak, że sama staje się teraz wzorem praktyczności dla producentów tabletów na Androidzie i nakładek systemowych.

Jedną z bardziej intrygujących nowości w iPadOS 15 jest funkcja Quick Note. Szybki gest palcem lub rysikiem w górę po ekranie, wywołuje okno notatnika, który działa kontekstowo. Jest „świadomy” tego, co aktualnie znajduje się na głównym ekranie. Na przykład, wywołując notatkę podczas przeglądania internetu przez Safari, w Quick Note pojawi się skrót, dzięki któremu wkleimy do notatki link do aktualnie otworzonej strony internetowej.

Jeszcze inną praktyczną rzeczą – tym razem dla twórców aplikacji – będzie ulepszenie Swift Playgrounds tak, by było można tworzyć apki bezpośrednio na iPadzie. Ponadto, pojawiła się nowa funkcja tłumaczenia, która pozwala użytkownikom wybrać tekst z dowolnego okna (przeglądarki, aplikacji, zdjęcia) i natychmiast go przetłumaczyć. Jak się można tego spodziewać, na razie funkcja ta nie będzie wspierać języka polskiego.

Nie można powiedzieć, że zmiany w iPadOS 15 są przełomowe. Na pewno ulepszą i tak już bardzo dobre wrażenia z użytkowania systemu Apple na tablety. Czekamy zatem na możliwość jego pobrania!