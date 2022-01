900 złotych za podanie loginu do banku? Nie daj się nabić w butelkę

Dziewięćset złotych piechotą nie chodzi – człowiek musi się porządnie napracować, żeby zarobić taką kwotę. Dla wielu osób wizja otrzymania 900 złotych za podanie loginu do banku może być bardzo kusząca, jednak nie warto pójść na taki „układ”, bo źle się to skończy.

Reklama

900 złotych za podanie loginu do banku – nowe oszustwo na „Sandtander(s)a”

Oszuści próbują złowić ofiary wszędzie i na przeróżne sposoby. Często są to niezwykle proste, ale jednocześnie wyjątkowo skuteczne oszustwa, jak metoda „na wnuczka”, czy „na policjanta”. Czasami przestępcy wznoszą się jednak na wyżyny kreatywności, przez co trzeba dobrze się przyjrzeć, aby zorientować się, że to oszustwo – tak było m.in. w przypadku 500 złotych „premii” dla zaszczepionych.

Wówczas wzięto na celownik klientów ING Banku Śląskiego, natomiast teraz pojawiła się akcja, której ofiarami mogą paść osoby, korzystające z usług Santandera. Specjaliści z CyberRescue zauważyli na Facebooku nową reklamę, która informuje, że bank ten przekazuje 900 złotych na konto – aby odebrać pieniądze, wystarczy podać login do swojego konta.

Reklama

źródło: CyberRescue

Wprawne oko od razu zorientuje się, że to oszustwo, ponieważ autorem posta reklamowego jest Santanders, a witryna, do której prowadzi link, to santanders.xyz, podczas gdy oficjalna strona banku znajduje się pod adresem santander.pl. Wizja otrzymania aż 900 złotych za tak prostą czynność, jak podanie loginu do konta, dla wielu osób może być jednak tak kusząca, że przysłoni im oczy i uśpi czujność.

A tę należy zachować zawsze i wszędzie, bowiem tego typu oszustwa, wycelowanie w klientów konkretnego banku, to nic nowego – są to akcje na porządku dziennym i aż dziw bierze, że Facebook dopuszcza takie reklamy. Niestety, to tylko jeden z wielu przykładów – sam regularnie zgłaszam różne sponsorowane (!) scamy, które pojawiają się na moim strumieniu aktywności.

7.5 Ocena

CyberRescue informuje, że po kliknięciu w reklamę ofiara proszona jest o podanie loginu i hasła do bankowości internetowej, a także przesłanie kodu autoryzującego. Przekazanie tych ultrawrażliwych danych może skutkować wyczyszczeniem konta ze wszystkich pieniędzy – ich odzyskanie może nie być możliwe, a na pewno będzie bardzo trudne, szczególnie gdy ofiara nie zorientuje się od razu, że została oszukana.

Szybka reakcja jest tu niezbędna – należy jak najszybciej zadzwonić na infolinię instytucji i poinformować o zaistniałej sytuacji oraz zmienić hasło do konta. Niestety, czasami mija zbyt dużo czasu od oszustwa do odkrycia, że padło się jego ofiarą, dlatego jeszcze raz powtarzamy, że zawsze trzeba być uważnym i weryfikować informacje, które pojawiają się w sieci.

Wiele instytucji regularnie organizuje promocje, w ramach których przekazuje premie pieniężne za założenie konta i aktywne korzystanie z usług, ale żadna z nich nie daje żadnych profitów obecnym klientom za zalogowanie się na swoje konto. W przypadku podejrzewania oszustwa zawsze należy je bezzwłocznie zgłosić i najlepiej ostrzec najbliższych oraz znajomych o kolejnej niecnej akcji przestępców.