Szykujesz się do wyjazdu za granicę? Powinieneś to zrobić

Mimo że obecna sytuacja powstrzymuje wiele osób od planowania zagranicznych wojaży, nie wszyscy rezygnują z wyjazdów. Wyjeżdżający za granicę powinni jednak odpowiednio przygotować się do wycieczki – aplikacja mObywatel im w tym pomoże.

Szykujesz się do wyjazdu za granicę? Powinieneś przygotować Unijny Certyfikat COVID

W obecnej sytuacji zagraniczne wojaże mocno straciły na popularności, na czym korzysta krajowa branża turystyczna, szczególnie że do lokalnych wyjazdów skłania możliwość wykorzystania Bonu Turystycznego. Osoby, które jeszcze ich nie zrealizowały, mogą to zrobić do końca września 2022 roku. Dla przypomnienia, na każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia, przysługuje bon o wartości 500 złotych, natomiast na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności – 1000 złotych.

Bon Turystyczny można jednak wykorzystać wyłącznie na terenie kraju – nie da się nim opłacić usług hotelarskich za granicą. A coraz więcej osób decyduje się na zagraniczny wyjazd. W takim przypadku przyda się Unijny Certyfikat COVID, który można pobrać w aplikacji mObywatel.

Cyfryzacja KPRM informuje, że do sklepów App Store i Google Play trafiła właśnie najnowsza wersja tego programu. Nosi ona numer – odpowiednio – 2.4.1 (588) dla iOS i 3.1.1 (18.119) dla Androida. Dzięki aktualizacji można uzupełnić Unijny Certyfikat COVID o dodatkowe kody QR, które odpowiadają każdej z przyjętych dawek szczepienia przeciwko COVID-19.

Zależnie od systemu informatycznego służącego w danym kraju do weryfikacji unijnych certyfikatów, okazujemy ostatni lub przedostatni kod QR. Dlatego bardzo ważne jest, by przed podróżą wykonać trzy proste zadania: zaktualizować aplikację mObywatel, odświeżyć certyfikat korzystając z najnowszej wersji aplikacji mObywatel oraz zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju. Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Aby pobrać dodatkowe kody QR, należy zaktualizować aplikację mObywatel, a następnie ją uruchomić, wybrać Unijny Certyfikat COVID (wyświetl ostatni pobrany kod QR) i w dolnym menu Unijnego Certyfikatu COVID dotknąć przycisk „Odśwież”. To wszystko – po wykonaniu tych czynności zostaną pobrane wszystkie aktualnie dostępne kody QR.

źródło: Cyfryzacja KPRM

Po aktualizacji w aplikacji dostępne będą wszystkie kody QR otrzymane w ramach szczepienia podstawowego przeciwko COVID-19 oraz po przyjęciu dawki przypominającej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że od 1 lutego 2022 roku Unijny Certyfikat COVID będzie ważny przez 270 dni, a nie 360 dni, jak do tej pory.

Jednocześnie Cyfryzacja KPRM informuje, że kody otrzymane w ramach dawki uzupełniającej (czyli dla osób z zaburzeniami odporności) nie będą dostępne w ramach Unijnego Certyfikatu COVID.