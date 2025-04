Acer pokazał nowe, przystępne laptopy. Ceny już od 2499 złotych

Oferta firmy Acer została rozszerzona o całkiem niemałą liczbę laptopów. Wśród nich znajduje się wyjątkowo przystępna cenowo seria Aspire Lite, kierowana do osób o niższych wymaganiach. Co konkretnie mają do zaoferowania te urządzenia?

Acer Aspire Lite – tani laptop do codziennych zadań

Panuje przekonanie, że dobry i tani laptop to dwa różne urządzenia. Wcale jednak nie musi tak być i wydaje się, że właśnie z tym mitem próbuje walczyć Acer, wypuszczając na rynek modele z serii Aspire Lite. Są one kierowane do osób, które nie mają nie-wiadomo-jak-wysokich oczekiwań i potrzebują po prostu solidnego komputera do nauki, rozrywki czy ogarniania podstawowych zadań.

Laptopy występują w dwóch rozmiarach: z 14- oraz 16-calowym wyświetlaczem. W obu przypadkach są to panele typu IPS o rozdzielczości 1920×1200 pikseli, a więc jest to takie Full HD z kawałkiem.

Nie są to, rzecz jasna, bestie pod kątem wydajności, ale procesory z rodziny Intel Core i5 13. generacji w połączeniu z 16 GB RAM typu DDR5 powinny oferować płynne działanie systemu Windows 11 i uruchamianych w nim aplikacji. Do dyspozycji użytkownika oddany jest też dysk SSD o pojemności 512 GB.

Acer Aspire Lite (fot. Acer)

Spośród ciekawostek warto jeszcze wspomnieć o zawiasie 180°, umożliwiającym rozłożenie laptopa na płasko. Nie zabrakło też podstawowych portów (takich jak USB-C czy HDMI), a dopełnieniem całości jest podświetlana klawiatura z dodatkowym klawiszem Copilot do uruchamiania sztucznej inteligencji. Wszystko to przy wadze niewiele większej niż 1,5 kg i grubości poniżej 17 mm.

Laptopy z tej serii są już dostępne w sprzedaży, a ich ceny rozpoczynają się od 2499 złotych za wariant AL16-52P z 16-calowym ekranem, 10-rdzeniowym procesorem Intel Core i5-1334U o częstotliwości taktowania sięgającej 4,6 GHz, 16 GB RAM i SSD o pojemności 512 GB.

Nowe laptopy Acer z AI. Jest ich sporo

Równocześnie firma Acer zaprezentowała nowe laptopy klasy Copilot+ PC, a więc cechujące się sporymi możliwościami, jeśli chodzi o lokalną obsługę sztucznej inteligencji. Reprezentują one serie Swift AI, Swift Go AI oraz Aspire AI.

Zacznijmy od laptopów Acer Swift 14 AI i Swift 16 AI. To całkiem nieźle wyposażone urządzenia, których specyfikację tworzą procesory z rodziny Intel Core Ultra, nawet 32 GB RAM typu LPDDR5X i dyski SSD o pojemności sięgającej 512 GB. Laptopy mają wyświetlacze OLED o rozdzielczości 1920×1200 pikseli, szybką łączność bezprzewodową oferuje karta Wi-Fi 7, a kolejnym atutem jest lekka (od 1,26 kg) i smukła (16 mm) konstrukcja.

Acer Swift AI (fot. Acer)

Z kolei sercami laptopów Acer Swift Go 14 AI i Swift Go 16 AI są procesory z serii AMD Ryzen AI 300, którym również towarzyszy maksymalnie 32 GB RAM i 512 GB pamięci masowej. Do wyboru są modele z wyświetlaczami OLED lub IPS, także w opcji z dotykiem, a wśród szczególnie wartych uwagi elementów znajdują się: karta Wi-Fi 7, port USB 4 o przepustowości 40 Gb/s oraz kamerka 1440p z fizyczną przesłoną.

Acer Swift Go AI (fot. Acer)

Listę nowości uzupełnia jeszcze laptop Acer Aspire 14 AI z procesorem Intel Core Ultra, maksymalnie 32 GB RAM i SSD o pojemności do 512 GB. Ponownie do wyboru jest wyświetlacz OLED lub IPS, dotykowy lub nie, a do tego dochodzą: karta Wi-Fi 6E i kamerka Full HD. Całość zamknięta jest w metalowej obudowie i waży jedynie 1,4 kg.

Acer Aspire 14 AI (fot. Acer)

Laptop Acer Swift 14 AI jest już dostępny w sprzedaży, a jego ceny rozpoczynają się od 3999 złotych (za wariant z procesorem Intel Core Ultra 5 228V, 32 GB RAM, SSD o pojemności 512 GB i wyświetlaczem OLED).

Pozostałe urządzenia trafią do sprzedaży w przyszłym miesiącu – wtedy też poznamy ich ceny.