Microsoft zmienia klawiatury, specjalnie dla sztucznej inteligencji. Nowy klawisz w drodze

Nie uciekniemy od AI. Wszystko wskazuje na to, że przypominać nam o niej będą nawet klawiatury. Microsoft chce wprowadzić zmiany do akcesorium, które towarzyszy nam w niezmienionej formie od 30 lat.

1994-2024

Ostatni raz właściciele komputerów z Windowsem na pokładzie musieli przyzwyczaić się do nowego układu klawiatury w 1994 roku. Wtedy to wraz z debiutem modelu Natural Keyboard, pierwszego akcesorium tej kategorii od Microsoftu, pojawiły się dwa nowe klawisze: „okienko” oraz „menu”. Pierwszy służy do dziś do wywoływania menu Start, drugi natomiast rozwija menu kontekstowe, zastępując w tym zadaniu prawy przycisk myszy. W przypadku kompaktowych klawiatur czy laptopów, producenci czasami usuwają klawisz menu.

Windows Copilot (źródło: Microsoft)

Microsoft, wprowadzając asystenta Copilot nie tylko do przeglądarki, ale też do pakietu biurowego i w końcu bezpośrednio do Windowsa 11 udowodnił, że bardzo zależy mu na szybkim wdrożeniu AI do sztandarowych produktów firmy. Gigant najwyraźniej uznał, że jest jeszcze jedno miejsce, gdzie musi znaleźć się odnośnik do inteligentnego pomocnika: na klawiaturze.

Przycisk do AI zamiast klawisza menu?

W oficjalnym wpisie na blogu Windowsa Yusuf Mehdi, wiceprezes wykonawczy oraz dyrektor ds. marketingu konsumenckiego poinformował, że po 30 latach od ostatnich zmian w układzie klawiatur kompatybilnych z Windowsem, nadszedł czas na małą rewolucję.

Wierzymy, że [nowy klawisz – przyp. red.] ułatwi ludziom udział w zmianach związanych z AI. Klawisz Copilot dołączy do klawisza Windows jako główna część klawiatur PC. Po naciśnięciu wywoła on asystenta Copilot w Windowsie, a doświadczenie z obsługi Copilota w codziennym użytkowaniu będzie o wiele łatwiejsze. Yusuf Mehdi, wiceprezes wykonawczy oraz dyrektor ds. marketingu konsumenckiego

Jeśli wierzyć krótkiemu materiałowi wideo zamieszczonym na YouTube, klawisz Copilot będzie znajdował się w klawiaturach pomiędzy prawym klawiszem Alt, a Ctrl. Aby nie zapychać ostatniego rzędu klawiszy, nowy standard najprawdopodobniej usunie z układu klawisz menu – oto cena, jaką musimy zapłacić za rewolucję.

A co z krajami, gdzie Copilot nie działa na pełnych obrotach? 1 z ponad 100 klawiszy na klawiaturze będzie bezużyteczny? Serwis The Verge podaje, że w tej sytuacji uruchomi się windowsowa wyszukiwarka. Nie wiadomo, czy w przyszłości klawisz Copilot otrzyma dodatkowe funkcje po wykorzystaniu kombinacji składającej się z niego i innego przycisku na klawiaturze.

Pierwsze klawiatury w nowym układzie zobaczymy podczas nadchodzących targów CES w Las Vegas. Sprzedaż powinna ruszyć pod koniec lutego, a jednymi z pierwszych urządzeń z klawiszem Copilot będą z pewnością urządzenia z serii Surface.