LG Smart Monitor Swing to nie tylko monitor. To też alternatywa dla… tabletu

LG zaprezentowało nowy monitor, wyposażony w podstawę z kółkami, dzięki której użytkownik przewiezie go wszędzie tam, gdzie zechce. Urządzenie może nawet stać się wygodną alternatywą dla tabletu i Smart TV. Co jeszcze oferuje?

LG Smart Monitor Swing oferuje nowy poziom mobilności

Marka LG zaanonsowała nowy monitor z ekranem dotykowym, który wyróżnia się zdecydowanie większą mobilnością w porównaniu do tradycyjnych modeli z tego segmentu. Smart Monitor Swing został bowiem wyposażony w podstawę z kółkami, dzięki której można przewieźć sprzęt w miejsca, gdzie będzie aktualnie potrzebny.

LG Smart Monitor Swing (źródło: LG Global)

Nowy sprzęt jest podobny do telewizora LG StandbyME i jego następcy – LG StandbyME 2, jednak w przypadku najnowszego monitora akumulator nie został wbudowany, przez co mobilność sprzętu jest ograniczona przez kabel zasilający.

Poza podstawą z kółkami Smart Monitor Swing otrzymał stojak z regulowaną wysokością i ramieniem, z pomocą którego możliwe jest pochylanie monitora w górę lub w dół oraz obracanie w lewo lub w prawo. Ponadto urządzenie można odwrócić w pionie i korzystać z niego jak z dużego tabletu. Połączenie stojaka z monitorem odbywa się za pomocą funkcji One Click, co sprawia, że parowanie trwa bardzo krótko.

Specyfikacja mobilnego monitora LG Smart Monitor Swing

Nowy monitor LG oferuje rozdzielczość 4K UHD IPS, a jego przekątna to 31,5 cala. Sprzęt wyposażono również w wiele portów, w tym trzy USB typu C oraz dwa HDMI. Urządzenie obsługuje też standard Power Delivery (PD) o mocy 65 W przez USB typu C nazywany (PD). Co więcej, w podstawce ukryto adapter, z pomocą którego można w prosty sposób zarządzać przewodami.

LG Smart Monitor Swing (źródło: LG Global)

Monitor LG Smart Monitor Swing pracuje pod kontrolą systemu webOS, zapewniając dostęp do długiej listy aplikacji bez konieczności podłączania go do komputera. Sprzęt wyposażono też w zintegrowane głośniki, dzięki czemu na urządzeniu można oglądać programy telewizyjne czy filmy.

LG Smart Monitor Swing (źródło: LG Global)

Informacje na temat ceny oraz dostępności LG Smart Monitor Swing nie zostały jeszcze podane. Producent w materiałach reklamowych wspomniał jednak, że debiut sprzętu na rynku nastąpi „wkrótce”.