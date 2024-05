Microsoft zapowiedział rewolucję. Oto, co potrafią pierwsze komputery Copilot+

Podczas specjalnego wydarzenia Microsoft zaprezentował dwa nowe urządzenia w swojej ofercie. Bohaterami konferencji nie były jednak Surface Pro i Surface Laptop – był nim asystent Copilot.

Komputery Copilot+ to przyszłość PC z Windowsem

Microsoft zapowiedział sporą zmianę w podejściu do projektowania komputerów i systemu Windows. Teraz maszyny z tym systemem operacyjnym będą maksymalnie bezpieczne, a do tego ich posiadacze będą mogli skorzystać z całego mnóstwa inteligentnych funkcji zapewnianych przez sztuczną inteligencję Copilot.

Nowe komputery wyposażone w wydajne procesory ARM i przystosowane do pracy z inteligentnym asystentem nazwano Copilot+. Ogłoszono powstanie całkiem nowej architektury systemu, aby z dotychczasowymi komponentami połączyć działanie jednostek przetwarzania neuronowego (NPU). Dzięki temu zadania związane z obsługą aplikacji AI będą mogły być wykonywane błyskawicznie. Jak zapewnia Microsoft, nowe zestawy przewyższają „15-calowego MacBooka Air firmy Apple nawet o 58% pod względem stałej wydajności wielowątkowej”.

Dzięki zastosowaniu procesorów ARM i oferowaniu większej liczby natywnych środowisk Arm64, włącznie z obsługą aplikacji z pakietu Microsoft 365, a także Chrome, Spotify, Zoom, WhatsApp, Blender, Affinity Suite, DaVinci Resolve, na laptopach Copilot+ można było uzyskać nawet 22 godziny lokalnego odtwarzania wideo lub 15 godzin przeglądania stron internetowych na jednym ładowaniu (MacBook Air 15 zapewnia o 20% krótszy czas odtwarzania wideo).

NPU (źródło: Microsoft)

Nowy emulator Prism i funkcja Recall

Komputery Copilot+ dysponować będą nowym emulatorem Prism, który ma sprawić, że te programy i aplikacje, które nie mają natywnych wersji Arm, będą działać równie dobrze jak w klasycznym środowisku 64-bitowym.

Ponadto pojawi się nowa opcja Recall, która zadziała jak poczciwa Oś czasu, której od dłuższego czasu nie można już używać na Windowsie. Ma pomagać znaleźć na komputerze coś, co czytaliśmy lub przeglądaliśmy wcześniej. Interfejs Recall ma przystępną formę podziałki czasowej z możliwością podglądu tego, co robiliśmy dziś lub kilka dni temu – nie ważne, czy było to pisanie e-maila w Outlooku czy przesyłanie wiadomości na Teamsach.

Microsoft Recall (źródło: Microsoft)

Innymi słowy, Recall indeksuje nasze działania na komputerze i zachowuje je w formie migawek, pomagających odnaleźć ważne dla nas informacje. Zanim odezwie się w nas głos protestu pt.: „ŚLEDZO NAS”, trzeba zaznaczyć, że migawki zapisywane są tylko lokalnie i tak – można dostosowywać zakresy czasu, w jakich dokonywane jest indeksowanie, filtrować aplikacje i strony internetowe, aby nigdy nie zostały zapisane, a także całkowicie wyłączyć tę funkcję.

Aplikacje kreatywne, takie jak Paint i Zdjęcia zostaną zasilone sztuczną inteligencją oraz możliwościami programu Cocreator. Zastosowano w nim prosty „suwak kreatywności”, dzięki czemu będzie można określać zakres generowania danego efektu, czy tworzyć całkiem nowe obiekty. Funkcja Restyle Image pozwoli na nowo wyobrazić sobie swoje osobiste zdjęcia w nowym stylu, łącząc generowanie obrazów i edycję zdjęć w aplikacji Zdjęcia.

Co ważne – na komputerach Copilot+ będzie można generować nieskończoną liczbę obrazów za darmo, z możliwością dostrajania obrazów do własnych upodobań i zapisywania ulubionych w kolekcjach.

Dodatkowe możliwości dzięki NPU

Microsoft zapowiedział, że na mocy układu przetwarzania neuronowego skorzystają:

programy pakietu Adobe (aplikacje Photoshop, Lightroom i Express dostępne są od dziś, a Illustrator, Premiere Pro i inne zyskają specjalne edycje tego lata);

DaVinci Resolve Studio,

CapCut,

Cephable,

djay Pro.

W systemie Windows skorzystamy też z napisów na żywo, łącznie z tłumaczeniami wideo z ponad 40 języków na angielskie napisy. Ciekawe, czy tłumaczenia będą dostępne po polsku, co sugeruje film prezentujący te możliwości.

9 Ocena

Komputery Copilot+ już od 18 czerwca

Oczywiście najważniejszymi komputerami Copilot+ dla Microsoftu są nowe urządzenia z rodziny Surface – Surface Pro oraz Surface Laptop. Jednak gigant z Redmond współpracował także z innymi firmami. Dlatego od 18 czerwca dostępne będą także inne komputery Copilot+:

Acer (Swift 14 AI),

Asus (Vivobook S 15 ),

Dell (XPS 13, Inspiron 14 Plus, Inspiron 14, Latitude 7455 i Latitude 5455),

HP (OmniBook X AI i HP EliteBook Ultra G1q AI PC),

Lenovo (Yoga Slim 7x i ThinkPad T14s Gen 6),

Samsung (Galaxy Book4 Edge).

Sprzęty te skorzystają z mocy procesorów Snapdragon X Elite i Plus, dostarczanych przez Qualcomma, oraz układów NPU o mocy 40 TOPS. Wszystko po to, by zapewnić odpowiednią wydajność dla zadań sztucznej inteligencji.

Szykuje się ciekawa rywalizacja z Apple pod kątem wykorzystania z procesorów ARM w systemie operacyjnym! Microsoft spóźnił się na tę imprezę, ale ma świetne zaplecze w postaci funkcji sztucznej inteligencji, których w macOS ewidentnie brakuje.