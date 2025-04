Skromny, ale nie ubogi. Xiaomi ma nowy smartwatch

Redmi Watch Move dołącza do ekosystemu Xiaomi. Najnowszy zegarek stanowi całkiem ciekawą propozycję dla osób, marzących o prostym smartwatchu do podstawowych zastosowań, który przy okazji długo działa między jednym ładowaniem a kolejnym.

Redmi Watch Move zadebiutował. To smartwatch Xiaomi dla mniej wymagających

Redmi Watch Move to dość kompaktowy zegarek. Jego korpus ma wymiary 45,5×38,9×10,8 mm i waży jedynie 25 gramów. Warto też wspomnieć o antyalergicznym pasku z TPU oraz odporności na pył i wodę w klasie IP68.

Równocześnie ten tani smartwatch ma całkiem spory, bo 1,85-calowy wyświetlacz AMOLED. Panel jest lekko zakrzywiony na krawędziach i oferuje rozdzielczość 390×450 pikseli przy częstotliwości odświeżania 60 Hz i jasności sięgającej 600 nitów (trochę mało jak na smartwatch, ale nie ma tragedii).

Redmi Watch Move (fot. Xiaomi)

Ponadto zegarek został wyposażony w akumulator o pojemności 300 mAh. Po naładowaniu go do pełna – według producenta – można oczekiwać nawet dwóch tygodni działania. Chyba że będzie się korzystać z niego wyjątkowo intensywnie – wówczas czas pracy może spaść do okolic 10 dni. Z kolei przy zawsze włączonym ekranie (AoD) osiągalne ma być maksymalnie 5 dni.

Redmi Watch Move służyć ma przede wszystkim do monitoringu zdrowia i aktywności. Ma na pokładzie czujnik tętna, pulsoksymetr (do mierzenia saturacji) oraz wiele innych sensorów odpowiedzialnych za monitorowanie stresu czy też czasu i jakości snu. Do tego dochodzi ponad 140 trybów sportowych. Producent chwali się również, że dokładność zliczania kroków wynosi 98,5%.

Redmi Watch Move (fot. Xiaomi)

Oczywiście na tym się nie kończy. Zegarek obsługuje też połączenia głosowe przez Bluetooth, prognozę pogody oraz synchronizację notatek, zadań i wydarzeń w kalendarzu, a także powiadomienia z telefonu. Przewijanie tych ostatnich, jak również aplikacji i innych elementów, ułatwia obrotowa koronka umieszczona na prawym boku urządzenia.

Ile kosztuje Redmi Watch Move? Cena jest już znana

Jak na razie smartwatch Redmi Watch Move zmierza na rynek indyjski – przedsprzedaż wystartuje 24 kwietnia 2025 roku, a regularna sprzedaż tydzień później. Cena została ustalona na 1999 rupii, co po obecnym kursie oznacza równowartość ~87 złotych. Do wyboru jest kilka wersji kolorystycznych: niebieska, czarna, złota i srebrna.

W tej chwili nic jednak nie wskazuje na to, by model Redmi Watch Move miał trafić na polski rynek. Jeśli celujesz w podobne urządzenie, mogą Cię zainteresować zegarki Redmi Watch 5 Active, Zeblaze GTS 3 Pro lub MyPhone Watch Classic 2.