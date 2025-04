Facebook daje Ci wybór. Musisz podjąć ważną decyzję

Facebook razem z Instagramem wysyłają do użytkowników wiadomość, w której informują, że mogą oni podjąć decyzję, dotyczącą wykorzystania udostępnianych przez nich informacji do szkolenia sztucznej inteligencji firmy Meta. Można się na to nie zgodzić.

Meta wykorzysta zawartość generowaną przez użytkowników Facebooka i Instagrama do szkolenia swojej sztucznej inteligencji

W ubiegłym tygodniu Meta oficjalnie poinformowała, że zamierza wykorzystać dane, udostępniane przez użytkowników Facebooka i Instagrama, do szkolenia swojej sztucznej inteligencji. Zapowiedziano wówczas, że otrzymają oni wiadomość, w której znajdą się bardziej szczegółowe informacje dotyczące tego procederu oraz link do formularza do wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystania generowanych danych.

Proces wysyłania wiadomości już się rozpoczął, dlatego koniecznie sprawdźcie swoje skrzynki pocztowe – prawdopodobnie mejl, którego nadawcą jest Facebook lub/i Instagram, już czeka na Was. Ponadto, po zalogowaniu się na swoje konto w aplikacji lub poprzez przeglądarkę, otrzymacie powiadomienie, dotyczące przywoływanej kwestii – ma ono treść Ulepszamy dla Ciebie funkcje SI. Dowiedz się, jak wykorzystamy Twoje informacje.

Meta deklaruje, że zamierza wykorzystać wyłącznie „informacje publiczne” z kont osób, które mają ukończone 18 lat. Zaliczają się do nich:

nazwa,

nazwa użytkownika na Facebooku i Instagramie,

zdjęcie profilowe,

aktywność w grupach publicznych, na Stronach na Facebooku i w kanałach,

publicznie dostępna zawartość, na przykład komentarz, ocena lub recenzja w Marketplace lub na publicznym koncie na Instagramie,

awatary.

Meta deklaruje, że nie wykorzysta do szkolenia swojej AI treści prywatnych wiadomości, wymienianych pomiędzy użytkownikami Facebooka i Instagrama.

Jak wyrazić sprzeciw wobec wykorzystania danych z Facebooka i Instagrama do szkolenia sztucznej inteligencji Meta?

Każdy użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec wykorzystania udostępnianych i generowanych przez niego danych do szkolenia sztucznej inteligencji właściciela Facebooka i Instagrama. Aby to zrobić, należy kliknąć link, umieszczony w wiadomości e-mail (ukrywa się on pod słowami prawo do sprzeciwu) lub powiadomieniu w aplikacji (tutaj jest on pod słowami zgłosić sprzeciw).

Wówczas zostaniecie przeniesieni do formularza z automatycznie uzupełnionym adresem e-mail, z którym powiązane jest Wasze konto – wystarczy kliknąć kafelek z napisem Wyślij. Wkrótce dostaniecie e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Waszego sprzeciwu.

Informacja o wykorzystaniu danych użytkowników Facebooka do szkolenia Meta AI (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Co ważne: sprzeciw zostanie zastosowany do wszystkich kont, podpiętych do jednego Centrum kont. Jeśli macie zatem dodane do swojego Centrum kont konta na Facebooku i Instagramie – wystarczy raz wyrazić sprzeciw. Jeżeli jednak Wasze konta na Facebooku i Instagramie nie są połączone w ramach jednego Centrum kont, musicie wyrazić osobno sprzeciw dla każdego konta.