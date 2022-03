Plus ogłasza nową promocję – kolejne abonamenty za symboliczną złotówkę

Operator chwali się, że mamy do czynienia z jedną z najbardziej atrakcyjnych promocji na rynku. Co jednak faktycznie przygotował Plus dla swoich klientów?

Abonament za 1 zł nawet przez cały rok

Klienci w Polsce raczej nie mają powodów do narzekania na usługi oferowane przez operatorów sieci komórkowych. Chodzi przede wszystkim o atrakcyjne ceny i często bogate pakiety, zapewniające dostęp do nielimitowanych rozmów czy dużych paczek gigabajtów internetu do wykorzystania. Silna rywalizacja na rynku i próba przyciągnięcia nowych użytkowników po prostu przynosi naprawdę ciekawe usługi i promocje.

Plus postanowił właśnie ogłosić start promocji, która ma być naprawdę dobrym rozwiązaniem dla rodzin oraz małych firm. Jak informuje firma, klient wybierając przygotowaną ofertę zapłaci pełną kwotę abonamentu wyłącznie za pierwszą kartę, a za pozostałe już tylko symboliczną złotówkę i to nawet przez cały rok.

Według operatora, nowa promocja ma pozwolić na zaoszczędzenie nawet 1308 zł na jednej, dodatkowej karcie, przy wyborze oferty z telefonem. Natomiast w przypadku 4-osobowej rodziny możemy zaoszczędzić nawet do 2790 zł.

Oferta dla klientów indywidualnych

Jak już wspomniałem, promocja przygotowana przez Plusa przeznaczona jest dla rodzin i klientów indywidualnych. W celu skorzystania ze specjalnej oferty należy mieć lub kupić abonament za minimum 44,90 zł/mies. i dobrać kolejny abonament za minimum 55 zł/mies. Do wyboru mamy dwie podstawowe opcje:

ze smartfonem – klient otrzymuje abonament za 1 zł przez 12 miesięcy,

bez smartfona – klient otrzymuje abonament za 1 zł przez 6 miesięcy.

Co więcej, po zakończeniu pierwszego okresu promocyjnego, na klienta czeka kolejny rabat na abonament – minus 25 zł w ramach programu smartDOM. Dzięki czemu, przykładowo zamiast 55 zł będzie płacił 30 zł aż do końca umowy.

Oferta dla firm

Z najnowszej promocji mogą również skorzystać firmy. Tutaj abonament bazowym zaczyna się od minimum 39 zł/mies. (netto), do którego należy dobrać kolejny za minimum 45 zł/mies. (netto). Ponownie do wyboru mamy dwa podstawowe rozwiązania:

ze smartfonem – klient otrzymuje abonament za 1 zł przez 12 miesięcy,

bez smartfona – klient otrzymuje abonament za 1 zł przez 6 miesięcy.

To nie koniec obniżek dla klientów biznesowych. Podobnie jak w przypadku oferty dla klientów indywidualnych, po zakończeniu pierwszego okresu promocyjnego, czeka rabat w wysokości 25 zł w ramach programu smartFIRMA, czyli abonament zostanie obniżony z 45 zł do 20 zł/mies. (netto).

Warto jeszcze wspomnieć, że Plus w obu powyższych przypadkach zapewnia możliwość dobranie nawet do 3 dodatkowych kart z abonamentem za 1 zł.

Planujesz wymienić smartfon na nowszy? Sprawdź ofertę rat 0%

Plus przygotował oferty ze smartfonami dedykowanymi nowej promocji. Uwagę zwraca Samsung Galaxy S22 dostępny w różnych wersjach, ale na tym oferta się nie kończy:

Samsung Galaxy S22 5G 128 GB – 399 zł na start + 36 rat po 100 zł, cena łączna 3999zł;

Samsung Galaxy S22 5G 256 GB – 499 zł na start + 36 rat po 103 zł, cena łączna 4207zł;

Samsung Galaxy S22+ 5G 128 GB – 499 zł na start + 36 rat po 125 zł, cena łączna 4999 zł;

Samsung Galaxy S22+ 5G 256 GB – 499 zł na start + 36 rat po 131 zł, cena łączna 5215 zł;

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256 GB – 499 zł na start + 36 rat po 164 zł, cena łączna 6403 zł;

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512 GB – 499 zł na start + 36 rat po 178 zł, cena łączna 6907 zł;

Xiaomi Redmi Note 11 4/128GB – 1 zł na start + 36 rat po 31 zł, cena łączna 1117 zł;

realme C11 32 GB – 1 zł na start + 36 rat po 11 zł, cena łączna 397 zł.

Oczywiście wszystkie smartfony oferowane są w opcji na raty 0%.