Nie będzie niespodzianki – oto Samsung Galaxy A33 5G w całej okazałości

Samsung Galaxy A33 5G zadebiutuje oficjalnie już za dwa dni, 17 marca 2022 roku, wraz z Galaxy A53 i Galaxy A73. Do tej pory nie wiedzieliśmy zbyt dużo o tym smartfonie – posiadaliśmy jedynie strzępki informacji. To się właśnie jednak zmieniło – do sieci przedostała się szczegółowa specyfikacja nadchodzącej nowości wraz z grafikami, które ukazują ją w wysokiej rozdzielczości.

Wszystko o smartfonie Samsung Galaxy A33 5G przed oficjalną premierą

Szczerze mówiąc, nie przypuszczaliśmy, że te informacje wyciekną przed oficjalną premierą tego smartfona, ponieważ od jego prezentacji dzieli nas już tylko kilkadziesiąt godzin. Tymczasem po raz kolejny dostajemy prztyczek w noc, który przypomina nam, że w tej branży codziennie trzeba spodziewać się niespodziewanego.

źródło: Appuals

Opublikowane w sieci grafiki zdradzają, że smartfon, w przeciwieństwie do Galaxy A53 i Galaxy A73, zostanie wyposażony w ekran Infinity-U, czyli z wycięciem w kształcie litery „U” w górnej części, a nie z okrągłym otworem. Znajdzie się w nim aparat o rozdzielczości 13 Mpix z przysłoną f/2.2 do autoportretów i rozmów wideo.

Według nieoficjalnych informacji, Samsung Galaxy A33 5G otrzyma wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9; 412 ppi), który będzie odświeżał obraz z częstotliwością do 90 Hz. Pod nim znajdzie się ekranowy czytnik linii papilarnych, a przód urządzenia pokryje szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji.

Samsung Galaxy A33 5G zaoferuje również cztery aparaty na panelu tylnym: 48 Mpix (f/1.8), 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 120°, 5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro i 2 Mpix (f/2.2) do pomiaru głębi przy zdjęciach portretowych. Moduł będzie mógł nagrywać wideo w rozdzielczości 4K w 30 klatkach na sekundę oraz w zwolnionym tempie (do 480 fps).

Na pokładzie smartfona znajdą się też podwójne głośniki stereo z technologią Dolby Atmos, moduł NFC, żyroskop i port USB-C (USB 2.0). Nie powinno również w nim zabraknąć dwóch miejsc na karty SIM i microSD. Urządzenie ma mieć wymiary 159,7x74x8,1 mm i ważyć 186 gramów, a jego obudowa poszczyci się spełnieniem kryteriów standardu IP67.

źródło: Appuals

Specyfikacja Samsunga Galaxy A33 5G obejmować ma również nowy, niezaprezentowany jeszcze procesor Exynos 1280, składający się z rdzeni taktujących z zegarem do 2,4 GHz i do 2,0 GHz. Ten sam układ znajdzie się także na pokładzie Galaxy A53 5G.

Smartfon zasili akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 25 W, jednak klienci będą musieli dokupić zasilacz własnym sumptem, gdyż ładowarka nie znajdzie się w pudełku wraz z urządzeniem. Sprzęt wyjedzie z fabryki z preinstalowanym systemem Android 12 z interfejsem One UI 4.1.

Samsung Galaxy A33 5G ma kosztować w Europie 379 euro (równowartość ~1780 złotych) za wersję z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Producent podobno nie zamierza sprzedawać na Starym Kontynencie innych konfiguracji pamięciowych. Smartfon będzie dostępny w sprzedaży w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej, niebieskiej i pomarańczowej. Z dostępnych w sieci grafik wynika, że obudowa urządzenia zostanie wyprodukowana z tworzywa sztucznego.