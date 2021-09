Te smartfony Xiaomi (nie) dostaną Androida 12

Wciąż nie wiadomo, kiedy Google udostępni stabilne wydanie Androida 12, ale producenci już pracują nad tym, aby dostosować go do swoich urządzeń i Xiaomi naturalnie też to robi. W sieci pojawiła się lista smartfonów tej firmy, które mogą liczyć na aktualizację.

Udostępnienie Androida 12 coraz bliżej

W ubiegłym tygodniu Google wydało ostatnią betę Androida 12, ale wciąż nie określiło, kiedy udostępni użytkownikom gotowy system. Mówi się, że może się to stać (dopiero) na początku przyszłego miesiąca. Xiaomi w pocie czoła pracuje nad aktualizacją dla swoich urządzeń, a teraz pojawiła się nieoficjalna lista tych, które mogą ją otrzymać.

Ostatnio chiński gigant złożył odważną deklarację – zapewnił, że nowe smartfony z serii Xiaomi 11T otrzymają aktualizacje do trzech przyszłych wydań Androida oraz będą dostawać poprawki zabezpieczeń przez cztery lata od swojej premiery. Jednocześnie producent chciałby zapewnić podobne wsparcie swoim pozostałym sprzętom, ale zastrzegł, że nie jest to takie proste, dlatego nie wiemy, które mogą liczyć na analogiczne traktowanie.

Lista smartfonów Xiaomi, które dostaną aktualizację do systemu Android 12

Jeszcze przed oficjalnym udostępnieniem Androida 12 w sieci pojawiła się nieoficjalna lista urządzeń marek Xiaomi, Redmi, POCO i Black Shark, które dostaną (lub nie) aktualizację do nowego Androida. I choć nie została ona potwierdzona przez samego zainteresowanego, to źródło, które ją udostępniło, zapewnia, że otrzymuje informacje od producenta i załogę odpowiedzialną za rozwój interfejsu MIUI.

Chińczycy już testują Androida 12 na nowym tablecie Pad 5 oraz kilkudziesięciu smartfonach, m.in. z serii Mi 11 i Mi 10 oraz Redmi Note 10, a także kilku marki-córki POCO. W kolejce do aktualizacji jest jednak znacznie więcej modeli, w tym też z gamingowej rodziny Black Shark 4 i Black Shark 3.

Chińskiemu producentowi zajmie zatem trochę, aby opracować i wydać aktualizację do Androida 12 dla urządzeń ze swojej oferty. Nie wszystkie ją jednak dostaną – nie powinni jej oczekiwać posiadacze modeli z serii Mi 9, Redmi Note 8 czy Redmi 9.

Cały czas czekamy też na premierę MIUI 13, ale nadal nie wiemy, kiedy Xiaomi zaprezentuje nową odsłonę swojego autorskiego interfejsu. Mówi się jednak, że może to zrobić dopiero pod koniec 2021 roku.