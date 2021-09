Właściciele smartfonów Samsunga, które załapią się na aktualizację do systemu Android 12, z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie beta testów One UI 4.0. Niestety dla nich, producent w ostatniej chwili zmienił plany, przez co jego klienci muszą uzbroić się w cierpliwość.

Nowy Android, to nowa wersja One UI

One UI zostało oficjalnie zaprezentowane na Samsung Developers Conference w listopadzie 2018 roku i od tamtej pory każde kolejne wydanie Androida jest dostarczane do użytkowników wraz z nową wersją autorskiego interfejsu. Nie inaczej będzie w tym przypadku – Android 12 zostanie „przykryty” One UI 4.0.

Konferencja SDC została wspomniana nie bez powodu. Nie wiemy, czy w tym roku się ona odbędzie, bo w zeszłym ją odwołano z wiadomego powodu, ale jeśli tak, to zapewne w jej trakcie Samsung oficjalnie przedstawi całemu światu nową wersję swojego autorskiego interfejsu. Mimo to beta One UI 4.0 rozpocznie się jeszcze wcześniej, ale jednocześnie później niż zapowiadano.

One UI (fot. Samsung)

Beta One UI 4.0 opóźniona. Samsung przesuwa udostępnienie systemu Android 12

Według ostatnich informacji, testy beta One UI 4.0, opartego na Androidzie 12, miały się rozpocząć w Korei Południowej już wczoraj, tj. 9 września 2021 roku. Jako pierwsi mieli dostać do nich dostęp posiadacze smartfonów z flagowej serii Galaxy S21.

Niestety dla całkiem pokaźnego grona zainteresowanych, tak się nie stało. Przedstawiciel Samsunga oficjalnie poinformował, że start beta testów One UI 4.0 został odsunięty w czasie… lecz nie wiemy, co skłoniło producenta do takiej decyzji. Nie padła też żadna deklaracja, kiedy użytkownicy mogą spodziewać się rozpoczęcia programu testów.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

W Polsce beta One UI 4.0 również jest wyczekiwana z niecierpliwością przez posiadaczy urządzeń Samsunga, ponieważ spodziewamy się, że klienci z Polski też będą mogli testować nowe oprogramowanie, oparte na Androidzie 12.

Przy okazji warto przypomnieć, że Android 12 znajduje się w ostatniej fazie rozwoju i Google może go udostępnić w każdej chwili, choć samo zapowiedziało, że zrobi to w ciągu „najbliższych tygodni”. Niestety, nie wiadomo, kiedy dokładnie, ale nas to nie dziwi, ponieważ gigant z Mountain View nigdy nie składał takich deklaracji.