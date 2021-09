Szok i niedowierzanie: Xiaomi 11T (Pro) otrzyma wsparcie, o jakim marzą inne smartfony

Użytkownicy urządzeń Xiaomi są dość wymagający, bo choć płacą za nie mniej niż za podobnie wyposażone smartfony innych marek, to oczekują traktowania na odpowiednim poziomie. I posiadacze nadchodzących modeli Xiaomi 11T i 11T Pro takie dostaną. A co z pozostałymi klientami? Producent o nich też wspomniał.

Zacznijmy od tego, że Xiaomi oficjalnie potwierdziło, iż smartfony, które zadebiutują 15 września 2021 roku, nie będą się nazywać Xiaomi Mi 11T i Xiaomi Mi 11T Pro, tylko Xiaomi 11T i Xiaomi 11T Pro. Jednocześnie będą to pierwsze, globalnie dostępne urządzenia tej marki bez „Mi” w nazwie, bo w Chinach sprzedawany jest już m.in. Xiaomi MIX 4. Podobny los spotka tablet Xiaomi Pad 5, który być może również zostanie wyprowadzony na międzynarodowy rynek już za kilka dni.

Xiaomi 11T i Xiaomi 11T Pro będą wspierane dłużej niż inne smartfony, nie tylko Xiaomi

Xiaomi sukcesywnie podgrzewa atmosferę przed premierą modeli Xiaomi 11T i Xiaomi 11T Pro, ale dopiero dziś producent podał informację, która nas zelektryzowała. Zapowiedziano bowiem, że nowe smartfony otrzymają aktualizacje do trzech przyszłych generacji systemu Android i na dodatek będą dostawać poprawki zabezpieczeń przez aż cztery lata.

Xiaomi zauważa, że smartfony są coraz lepsze i dzięki wielu ulepszeniom oraz innowacjom ich cykl życiowy stopniowo się wydłuża, przez co rzadziej są one wymieniane na nowe. Najczęściej oznacza to, że po jakimś czasie klienci są pozostawiani samym sobie, ponieważ producenci nie wspierają już starszych modeli. Użytkownik staje więc przed dylematem: czy dalej używać posiadany sprzęt, czy jednak go wymienić, aby nadal być objętym wsparciem.

Xiaomi daje użytkownikom nowoczesny i trwały sprzęt. Co więcej, teraz jeszcze bardziej wydłuża cykl życia smartfonów, zapewniając aktualizacje trzech generacji systemu operacyjnego Android. W ten sposób użytkownicy mogą korzystać ze swoich urządzeń dłużej. Naturalnie nie ma żadnych kompromisów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo – będziemy aktualizować wszystkie mechanizmy zabezpieczające dane przez co najmniej cztery lata. Albert Shan, Head of Product & Technology, Xiaomi International

Mimo że ogłoszenie Xiaomi dotyczy modeli Xiaomi 11T i Xiaomi 11T Pro, producent rozpatruje możliwość wprowadzenia dłuższego okresu aktualizacji systemu Android i zabezpieczeń dla większej liczby urządzeń.

Zapewnienie aktualizacji systemu i poprawek bezpieczeństwa dla wszystkich poprzednich modeli smartfonów nie jest rzeczą prostą. Jednak perspektywa podjęcia tego wyzwania i spełnienia pragnień naszych klientów jest ekscytująca. Albert Shan

Jednocześnie Xiaomi zastrzega, że dostępność aktualizacji będzie zależeć od wielu czynników, w tym od złożoności aktualizacji, lokalnych przepisów i innych.