Google w pocie czoła pracuje nad systemem Android 12, w czym ochoczo pomagają deweloperzy oraz entuzjaści oprogramowania, sygnowanego zielonym robotem. Właśnie wszedł on w ostatnią fazę rozwoju. Jednocześnie pojawiły się informacje, kiedy możemy spodziewać się oficjalnego udostępnienia.

Android 12 wchodzi w ostatnią fazę rozwoju. Kiedy aktualizacja?

Pierwszy developer preview systemu Android 12 został udostępniony 18 lutego 2021 roku. Równo trzy miesiące później, 18 maja, Google oficjalnie zannonsowało szerokiej publiczności nowe wydanie i rozpoczęło testy beta. Dziś, po kolejnych blisko czterech miesiącach, gigant z Mountain View udostępnił ostatnią wersję testową.

Android 12 osiągnął stabilność już przy czwartej becie, natomiast – jak zapewnia Google – piąta jest ostatnim przystankiem przed oficjalnym udostępnieniem nowego systemu użytkownikom.

Harmonogram rozwoju systemu Android 12 (źródło: Android Developers)

Google niestety nie podaje daty udostępnienia finalnego wydania Androida 12. Spodziewaliśmy się, że nastąpi to we wrześniu i być może tak się stanie, aczkolwiek sam zainteresowany używa określenia „weeks ahead”, co można przetłumaczyć jako „najbliższe tygodnie”.

Producenci dopiero po udostępnieniu nowego Androida oficjalnie poinformują, które urządzenia otrzymają aktualizację. Na pewno będą to jednak smartfony Google Pixel 3 i Pixel 3 XL oraz nowsze, natomiast jednymi z pierwszych z fabrycznie wgranym Androidem 12 zapewne modele Pixel 6 i Pixel 6 Pro.

Smartfony Google nie bez powodu zostały wymienione powyżej, ponieważ ich posiadacze najszybciej dostaną Androida 12. Inni producenci, z uwagi na konieczność zintegrowania nakładek z nowym wydaniem systemu, w ogromnej większości udostępnią aktualizację później. Właściciele smartfonów marki Nokia również prawdopodobnie będą musieli swoje odczekać, mimo że urządzenia są członkami programu Android One – a przynajmniej na to należy się przygotować, patrząc na tempo aktualizacji do Androida 11.

Android 12 przyniesie przede wszystkim zmiany wizualne, ponieważ został zaprojektowany zgodnie z językiem Material You, który jest bardziej efektowny, mimo że wciąż prosty i nieskomplikowany w obsłudze. Jednocześnie Google oczywiście zapowiedziało, że smartfony z nowym Androidem będą działały szybciej i płynniej oraz zapewnią jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa, bo wciąż jest wiele do poprawy.