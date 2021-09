Jak do tego doszło – nie wiem, ale Xiaomi Pad 5 jest już dostępny w Europie. Dzięki temu poznaliśmy jego cenę. Na pewno jest ona atrakcyjna, choć nie należy do najniższych.

Taka jest cena Xiaomi Pad 5 w Europie

Xiaomi Pad 5 (tak, nie Xiaomi Mi Pad 5) oficjalnie zadebiutuje na arenie międzynarodowej dopiero w przyszłym tygodniu, 15 września 2021 roku, wraz z Xiaomi 11T i Xiaomi 11T Pro. Z jakiegoś powodu tablet jest jednak już dostępny na Białorusi, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, jaka jest cena Xiaomi Pad 5 w Europie.

W sklepie internetowym jednego z autoryzowanych dystrybutorów marki Xiaomi na Białorusi klienci mogą już zamawiać Xiaomi Pad 5 w konfiguracji z 6 GB LPDDR4x RAM i 128 GB pamięci wbudowanej (UFS 3.1). Cena tabletu została ustalona na 1199 rubli białoruskich, co jest równowartością ~1825 złotych.

Cena Xiaomi Pad 5 w Europie (źródło: mi.by)

Można się zatem spodziewać, że rekomendowana cena Xiaomi Pad 5 w Europie w wersji z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej zostanie ustalona na ~399 euro. Klienci w Polsce powinni natomiast spodziewać się ceny na poziomie 1799 złotych. Bardzo możliwe, że producent przygotuje specjalną ofertę promocyjną na start. Nie wiadomo jednak, czy urządzenie trafi do sprzedaży w kraju nad Wisłą już 15 września 2021 roku, czy zostanie wprowadzone przez polski oddział Xiaomi nieco później.

Cena Xiaomi Pad 5 w Europie będzie zatem atrakcyjna i wśród tabletów z Androidem może to być najciekawsza propozycja w tej półce cenowej. Trzeba jednak zauważyć, że za niewiele więcej można kupić iPada 10,2″ w wersji ze 128 GB pamięci wbudowanej, więc trudno nazwać tablet Xiaomi killerem.

Cena Xiaomi Pad 5 w Europie zostanie ustalona na ~399 euro (źródło: Xiaomi)

Mimo wszystko można mieć pewność co do tego, że cena Xiaomi Pad 5 w Europie z pewnością sprawi, iż tablet ten będzie sprzedawał się wyśmienicie. 399 euro to bardzo przystępna kwota, szczególnie że urządzenie ma wiele do zaoferowania, m.in. mocny procesor Qualcomm Snapdragon 860, wyświetlacz o przekątnej 11 cali i rozdzielczości 2560×1600 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, cztery głośniki i akumulator o pojemności 8720 mAh, który można naładować przez port USB-C z mocą 33 W.