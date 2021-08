Znamy specyfikację realme 8i. To pierwszy smartfon z procesorem MediaTek Helio G96

Bezpośredni następca smartfona realme 7i, który okazał się być dobrym budżetowem, czyli realme 8i, może nieco różnić się w założeniach od swojego poprzednika. Jednocześnie będzie bardziej przypominał droższych braci.

Sporo lepszy ekran

Smartfon przede wszystkim zostanie wyposażony w ekran pracujący w rozdzielczości FullHD+, z matrycą LCD o maksymalnym odświeżaniu 120 Hz. Jest to ogromny przeskok porównując nadchodzące urządzenie z poprzednią generacją, która miała na pokładzie tylko ekran HD+ z bazową częstotliwością na poziomie 60 Hz.

Ponadto wygląd przedniego panelu sugeruje, że mamy do czynienia ze smartfonem z linii realme 8. Przedni aparat o rozdzielczości 16 Mpix został bowiem umiejscowiony w otworze typu „punch hole” na ekranie.

realme 8i z niby nowszym, ale gorszym procesorem

Sercem realme 8i ma być 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G96. Niech was nazwa nie zmyli, to nie jest ulepszona wersja G95. Układ został wytworzony w 12 nm procesie litograficznym, ma na pokładzie te same rdzenie – dwa A76 taktowane 2,05 GHz oraz sześć rdzeni A55 z zegarem 2 GHz.

Mimo wyższej liczby w nazwie, procesor otrzymał słabszy układ graficzny Mali-G57, gdy G95 oferuje Mali-G76. Układ centralny jest wspierany przez 4 GB pamięci RAM LPDDR4x oraz 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Smartfon po wyciągnięciu z pudełka będzie działał na Androidzie 11 z nakładką realme UI 2.0.

Urządzenie ma mieć na pokładzie potrójny zestaw aparatów – główny o rozdzielczości 50 Mpix z matrycą Samsung ISOCELL JN1 oraz dwa moduły 2 Mpix (jeden monochromatyczny, drugi służący do zdjęć makro wykonywanych z minimalnie 4 cm).

Producent nie zapomniał o najważniejszych systemach łączności – znajdziemy tu dwukanałowe Wi-Fi (na częstotliwościach 2,4 i 5 GHz), Bluetooth 5 czy modem 4G. Obecne informacje nie mówią nic o module NFC, jednakże mam nadzieję, że globalna wersja tego smartfona otrzyma dostęp do łączności bliskiego zasięgu.

Dodatkowo warto wspomnieć, że realme 8i w większości będzie wykonany z tworzywa sztucznego, konstrukcja ma ważyć 194 g, a urządzenie będzie grube na 8,6 mm. Pojemnościowy skaner linii papilarnych trafił na prawy bok i został zaszyty w przycisk do wybudzania. Całość jest zasilana przez ogniwo o pojemności 5000 mAh.