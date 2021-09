Vivo Y21s jest kolejnym budżetowcem z aparatem 50 Mpix

Zapowiada się na to, że aparat o rozdzielczości 50 Mpix wkrótce stanie się standardem wśród modeli z niższej półki. Pierwszymi smartfonami z tego segmentu z takim były Redmi 10 i Redmi 10 Prime, a teraz dołącza do nich kolejny – Vivo Y21s.

Specyfikacja Vivo Y21s

Vivo mocno akcentuje obecność aparatu o rozdzielczości 50 Mpix na panelu tylnym modelu Vivo Y21s – miejsce obok niego zajmuje rzucający się w oczy napis, informujący o wielkości matrycy. To popularna praktyka, aczkolwiek w budżetowcach do tej pory stosowano na potęgę 48 Mpix aparaty – teraz to samo z pewnością stanie się z 50 Mpix sensorami.

Vivo prawdopodobnie jednak nie bez powodu podkreśla zastosowanie aparatu o rozdzielczości 50 Mpix, ponieważ pozostałe dwa obok… po prostu są. Oba mają bowiem po 2 Mpix, zatem niestety nie ma mowy o dostępności ultraszerokiego kąta. Na przodzie znalazł się natomiast „satysfakcjonujący” aparat 8 Mpix do zdjęć selfie i rozmów wideo.

Ten ostatni umieszczono w wycięciu w kształcie litery „V” w górnej części ekranu, który ma przekątną 6,51 cala i rozdzielczość HD+ 1600×720 pikseli (proporcje 20:9). Jako że jest to wyświetlacz LCD, nie zintegrowano z nim czytnika linii papilarnych – ten znajduje się na bocznej krawędzi. Na dolnej są z kolei port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Specyfikacja Vivo Y21s obejmuje również procesor MediaTek Helio G80 oraz 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o pojemności do 1 TB, a także 4 GB RAM. Pamięć operacyjna w razie potrzeby może zostać rozszerzona o dodatkowy 1 GB kosztem pamięci wewnętrznej na oprogramowanie i pliki.

Vivo Y21s pracuje pod kontrolą systemu Android z interfejsem Funtouch OS 11.1 i czerpie prąd z akumulatora o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą do 18 W. Smartfon ma wymiary 164,26×76,08×8 mm i waży 182 gramy.

Cena Vivo Y21s

Cena Vivo Y21s została ustalona w Indonezji na 2799000 tamtejszych rupii, co jest równowartością ~750 złotych. Klienci mają do wyboru dwie wersje kolorystyczne: niebieską Midnight Blue i białą Pearl White. Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności tego smartfona w innych krajach.