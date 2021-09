Samsung jest i prawdopodobnie jeszcze długo pozostanie liderem w segmencie składanych smartfonów – jego pozycji może zagrozić jedynie Xiaomi i Apple, ale nie wcześniej niż za kilka lat. Na razie Koreańczycy na tym korzystają, a wkrótce tylko umocnią swoje panowanie na rynku składanych modeli – bo klienci kupują je w większych ilościach niż się spodziewano.

Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3 już są bestsellerami

Samsung wiele ryzykował, inwestując w składane smartfony. Z perspektywy czasu można jednak powiedzieć, że się opłacało i to nie tylko dlatego, że może się mianować liderem w tym segmencie. W siedzibie producenta prawdopodobnie wystrzelił niejeden korek od szampana, gdy okazało się, że tylko w Korei Południowej zamówiono w przedsprzedaży łącznie 920 tysięcy sztuk Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3, czyli o 1,8x więcej niż modeli z serii Galaxy S21!

Samsung Galaxy Z Flip 3 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Mało tego – w Chinach, gdzie Samsung ma niezbyt duże udziały na lokalnym rynku smart-telefonów, klienci zamówili w pre-orderze ponad milion egzemplarzy składanych smartfonów najnowszej generacji. Podobnie dobrze sytuacja wyglądała w Stanach Zjednoczonych – w trakcie trwania przedsprzedaży Amerykanie zamówili więcej sztuk Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3 niż sprzedano w USA składanych smartfonów koreańskiej marki w okresie od stycznia do lipca 2021 roku!

Dla porównania, pierwszy Galaxy Fold sprzedał się w nakładzie „zaledwie” 500 tysięcy egzemplarzy, a Galaxy Z Flip i Galaxy Z Fold 2 w ~1,5 mln na całym świecie. Widać zatem, że najnowsza generacja składanych smartfonów tej marki to prawdziwy hit – prawdopodobnie m.in. dlatego, że cena Galaxy Z Flip 3 jest o wiele bardziej przystępna.

Samsung nie spodziewał się, że jego składane smartfony będą się tak dobrze sprzedawać, więc zrobi, co trzeba

Nic więc dziwnego, że Samsung chce popłynąć na fali. Jak donosi The Korean Economic Daily, według informacji z branży, Koreańczycy zamierzają zwiększyć roczną produkcję składanych wyświetlaczy aż o 47%, z obecnych 17 mln do 25 mln – 15 mln z nich trafi do modeli z serii Galaxy Z Flip, natomiast pozostałe 10 mln do urządzeń z linii Galaxy Z Fold.

W tym miejscu warto przypomnieć, że według prognoz Counterpoint Research, w 2021 roku miało zostać sprzedanych 9 mln składanych smartfonów. Badacze najwyraźniej jednak nie przewidzieli, że Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3 będą cieszyć się tak ogromną popularnością wśród klientów na całym świecie.

Kolejne lata mają przynieść duży wzrost sprzedaży – analitycy ze Strategy Analytics w maju mówili o nawet 37 mln sztuk w 2023 roku, aczkolwiek patrząc na przypadek Samsunga, składane smartfony mogą się sprzedać w jeszcze większej liczbie egzemplarzy. W dużej mierze będzie to jednak zależeć od samych producentów, gdyż to oni najpierw muszą wprowadzić nowe urządzenia na rynek, aby klienci mogli później pobiec po nie do sklepu.