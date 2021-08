Widok człowieka ze składanym smartfonem w ręce to wciąż coś rzadkiego, lecz sukcesywnie będzie się to zmieniać. Według najnowszych prognoz, już wkrótce ich sprzedaż zwiększy się nawet dziesięciokrotnie.

Składane smartfony staną się prawdziwie mainstreamowe, głównie za sprawą Samsunga

Składane smartfony cały czas są czymś nowym i stosunkowo drogim, dlatego większość klientów nie może sobie pozwolić na ich zakup. Ich ceny będą jednak sukcesywnie spadać, co zresztą już widać, gdy spojrzymy na cenę Xiaomi Mi MIX Fold oraz ceny Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3. Dzięki temu w niedalekiej przyszłości na kupno takiej konstrukcji może decydować się więcej osób.

Tym bardziej, że na rynek będzie trafiało coraz więcej składanych smartfonów. Według danych, opublikowanych przez Counterpoint Research, w 2021 roku do sklepów dostarczonych zostanie 9 mln tego typu konstrukcji, czyli trzyzkrotnie więcej niż w 2020 roku, a aż 88% z nich ma mieć na obudowie logo Samsunga.

Galaxy Z Flip (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

To jednak nie dziwi, ponieważ ma on najbardziej rozbudowaną ofertę i rozpoznawalną markę oraz możliwości produkcyjne. Na dodatek można go uznać za pioniera tego segmentu, który najmocniej przyczynia się do jego szybkiego rozwoju.

Analitycy z Counterpoint Research spodziewają się również, że w 2023 roku na rynek trafi dziesięć razy więcej składanych smartfonów niż w ubiegłym (2020) i aż 75% z nich zostanie dostarczonych przez Samsunga. Oczywiście są to tylko prognozy i w międzyczasie może się wiele wydarzyć, lecz mimo wszystko taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy, z powodów wymienionych w akapicie powyżej.

Spodziewamy się, że na rynek składanych smartfonów wejdą kolejni producenci, w tym Oppo, Vivo i Google, a także Apple, które podobno zaprezentuje składanego iPhone’a najwcześniej w 2023 roku. Ten ostatni szczególnie może namieszać w tym segmencie, choć nie mniejszą chrapkę na niego ma też Xiaomi. Chiński gigant nie działa jednak tak dynamicznie jak Samsung, który ma w swojej ofercie już cztery składane smartfony, a 11 sierpnia 2021 roku zaprezentuje kolejne dwa: Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3.