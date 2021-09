Kusząca promocja na Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3. Można oszczędzić kilka ładnych stówek

Przedsprzedaż Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3 już się zakończyła, ale to nie koniec promocji na najnowsze składane smartfony Samsunga. Możecie bowiem skorzystać z kolejnej oferty, która pozwoli Wam zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Jeśli nie kupiliście nowego Flipa lub Folda w przedsprzedaży, nie powinniście mieć wrażenia, że przepłaciliście.

Samsung nie byłby sobą, gdyby nie przygotował skomplikowanej oferty dla pierwszych klientów. Ci, którzy kupili nowe składane smartfony, mogli otrzymać do 1000 złotych zwrotu na konto bankowe i dodatkowe benefity, jak ubezpieczenie Samsung Care+ na rok, ale pod warunkiem wykonania szeregu kroków. Ta oferta jest znacznie prostsza i nie wymaga od Was zbytniej fatygi.

Kusząca promocja na Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3. Można oszczędzić kilkaset złotych

Naturalnie niniejsza promocja nie jest tak atrakcyjna jak oferta przedsprzedażowa, ale mimo wszystko godna uwagi, szczególnie mając na uwadze, że Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3 dopiero trafiły do regularnej sprzedaży!

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Zasady są banalnie proste – kupujecie nowy składany smartfon Samsunga, rozkładacie jego spłatę na 30 rat 0% (tj. bez dodatkowych kosztów w przypadku terminowej płatności), a sklep Media Expert dwie pierwsze raty zapłaci za Was. Dzięki temu Galaxy Z Flip 3 może być Wasz już za 4479,06 złotych, a Galaxy Z Fold 3 za 7745,74 złotych. W zależności od modelu i wybranej konfiguracji, zaoszczędzicie od ~320 do nawet ~590 złotych.

Kup Galaxy Z Flip lub Z Fold 3 w sklepie Media Expert na 30 rat 0% i skorzystaj z promocji

Mimo że niniejsza oferta nie jest tak korzystna jak przedsprzedażowa, to mimo wszystko nie można powiedzieć, że nie jest kusząca i nie zachęca do zakupu nowego składanego smartfona Samsunga. Tym bardziej, że nieczęsto zdarza się, aby zaraz po zakończeniu przyjmowania zamówień przedsprzedażowych dało się kupić najnowszego high-enda w promocji.

Oferta obowiązuje do 3 października 2021 roku zarówno w sklepie internetowym Media Expert, jak i w sklepach stacjonarnych. Jak zostało wspomniane, zapłaci on pierwszą i drugą ratę za klienta – w jednym i drugim przypadku poinformuje go o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail bądź listownie na adres podany w umowie kredytowej.

Regulamin sprzedaży promocyjnej „2 raty gratis i 30×0%” (PDF)