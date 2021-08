Czekacie na premierę składanego smartfona marki Honor? Już niedługo

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi oczekiwaniami, w tym roku zobaczymy jeszcze dwa nowe składane smartfony. Jednym z nich będzie Honor Magic X.

Era składanych smartfonów już się rozpoczęła

Składane konstrukcje sukcesywnie zyskują na popularności, choć nie można jeszcze powiedzieć, aby stały się mainstreamowymi urządzeniami. Nie bez powodu Samsung wypuścił niedawno reklamę, w której jeden z posiadaczy Galaxy Z Fold 2 przyznaje, że to był najgorszy smartfon, jaki kiedykolwiek posiadał – nie wszyscy są gotowi, aby taki sprzęt był ich „daily driverem”.

Nie zmienia to jednak faktu, że era składanych smartfonów już się rozpoczęła. Przewodzi jej Samsung, który wkłada najwięcej pracy w to, aby spopularyzować tę kategorię urządzeń. Konkurenci to widzą i niektórzy wprowadzili już swoje odpowiedzi na Galaxy Fold i Galaxy Z Flip, ale wciąż wielu z nich dopiero się do tego przymierza. W tym Honor.

Kiedy zadebiutuje składany smartfon Honor Magic X?

Trudno powiedzieć, od kiedy Honor myśli o składanych smartfonach, bo do tej pory tylko Huawei wprowadzał je na rynek (zob. najnowszego Huawei Mate X2). Teraz jednak, skoro jest już samodzielnie działającą firmą, nic go nie powstrzyma przed dodaniem do oferty składanej konstrukcji. W przeszłości miał bowiem łatkę marki, oferującej tańsze urządzenia, nawet jeśli były one high-endowe.

Tak może wyglądać składany smartfon Honor Magic X (źródło: @RODENT950)

Niejednokrotnie słyszeliśmy, że jeszcze w tym roku Honor wprowadzi na rynek składany smartfon. Teraz pojawiły się informacje, że jego premiera zaplanowana jest na czwarty kwartał 2021 roku, czyli na ostatnie trzy miesiące br. Niestety nie wiemy, na kiedy dokładnie, dlatego musimy się uzbroić w cierpliwość.

W tzw. międzyczasie możemy natomiast zobaczyć, jak teoretycznie może prezentować się składany smartfon Honor Magic X (lub Honor Magic Fold). Załączone w tym artykule rendery mają duże szanse pokryć się z rzeczywistością, ponieważ według ostatnich doniesień, Honor zdecyduje się właśnie na taką konstrukcję z 6,5-calowym ekranem na zewnątrz i 8-calowym wewnątrz.

Spodziewamy się, że oprócz smartfona Honor Magic X, w tym roku zadebiutuje jeszcze ulepszona wersja Xiaomi Mi MIX Fold. Ponadto na horyzoncie był też składany Google Pixel, ale jego premiera podobno została przesunięta w czasie.