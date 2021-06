Według licznych doniesień, nowy składany smartfon Xiaomi zadebiutuje jeszcze w 2021 roku. Nie dziwią zatem kolejne informacje na jego temat. Wskazują one, że klienci nie będą mieli powodów do narzekań.

Xiaomi zaprezentowało swój pierwszy składany smartfon 30 marca 2021 roku. Xiaomi Mi MIX Fold, bo o nim mowa, jest prawdziwie topowym urządzeniem, aczkolwiek bardziej wymagający użytkownicy mogą narzekać na przykład na brak funkcji odświeżania obrazu na wewnętrznym ekranie z wysoką częstotliwością. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że w kolejnym modelu producent wyeliminuje najbardziej rażące braki.

Nowy składany smartfon Xiaomi zaspokoi oczekiwania wymagających użytkowników

Należy zacząć jednak od tego, że nie należy spodziewać się rewolucji. Wszystko wskazuje bowiem na to, że Xiaomi wprowadzi na rynek po prostu ulepszoną wersję Xiaomi Mi MIX Fold, a na całkowicie nowy sprzęt przyjdzie nam poczekać przynajmniej do 2022 roku.

Poważany i dobrze poinformowany leakster Digital Chat Station donosi, że nowy składany smartfon Xiaomi zostanie wyposażony w ten sam procesor Qualcomm Snapdragon 888, a nie jego ulepszoną wersję, która majaczy na horyzoncie. Można to jednak usprawiedliwić – Qualcomm podobno zaprezentuje swój nowy układ później niż Xiaomi nowego składaka.

Do tego na pokładzie urządzenia ponownie pojawią się aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix i akumulator o pojemności 5000 mAh.

Xiaomi Mi MIX Fold nie ma żadnego aparatu wewnątrz (źródło: Xiaomi)

W jakim zatem aspekcie producent pokusi się o ulepszenia? Według informacji przekazywanych przez Digital Chat Station, największą zmianą będzie zamontowanie wewnątrz nadchodzącego smartfona wyświetlacza, który odświeży obraz z częstotliwością nawet 120 Hz. Z kolei zewnętrzny prawdopodobnie ponownie „zatrzyma się” na 90 Hz. Trudno to jednak uznać za wadę.

Co więcej, nowy składany smartfon Xiaomi ma również zaoferować podekranowy aparat, podobnie jak Samsung Galaxy Z Fold 3. To najbardziej intrygujący element, gdyż wyświetlacze z funkcją odświeżania obrazu z wysoką częstotliwością nie są niczym nowym, a umieszczone pod ekranami aparaty tak. Pierwsza implementacja w ZTE Axon 20 5G nie zapewniła rewelacyjnych efektów, dlatego pojawiają się pytania, co producenci zrobią, aby technologia ta nie zawiodła oczekiwań użytkowników.

Według nieoficjalnych doniesień, nowy składany smartfon Xiaomi zadebiutuje dopiero w czwartym kwartale 2021 roku, zatem trzeba się uzbroić w cierpliwość. Dla przypomnienia, Samsung zaprezentuje Galaxy Z Fold 3 w pierwszej połowie sierpnia br.