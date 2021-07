Składany smartfon marki Honor może być idealnie skrojony pod oczekiwania klientów

Jeszcze trochę i składany smartfon stanie się obowiązkową pozycją w ofercie każdego, liczącego się producenta. Marka, która do niedawna należała do Huawei, prawdopodobnie już w tym roku wprowadzi na rynek swoją propozycję. Wiemy o niej coraz więcej.

Składany smartfon Honor coraz częściej pojawia się na tapecie. Według ostatnich doniesień, zadebiutuje on jeszcze w tym roku. Co więcej, producent może pracować nad nawet trzema urządzeniami z możliwymi do złożenia ekranami. Firma zastrzegła bowiem nazwy handlowe Magic Fold, Magic Flip i Magic Flex.

Składany smartfon Honor może być idealnie skrojony pod oczekiwania klientów

Jako że spodziewamy się jego premiery w 2021 roku, producent ma coraz mniej czasu, aby go zaprezentować. Nie wiemy, kiedy to zrobi, aczkolwiek na 12 sierpnia zaplanował globalną konferencję – być może w jej trakcie pojawi się przynajmniej zapowiedź wprowadzenia na rynek pierwszego składanego smartfona.

Coraz więcej wskazuje bowiem na to, że firma intensywnie nad nim pracuje. Według najnowszych doniesień, składany smartfon Honor zostanie wyposażony w ekran o przekątnej 6,5 cala na zewnątrz i 8-calowy wyświetlacz wewnątrz. Co ciekawe, ten ostatni może zostać pokryty UTG (Ultra Thin Glass), czyli szkłem, które Samsung stosuje w swoich składanych urządzeniach.

Składany smartfon Honor będzie przypominał model Samsung Galaxy Z Fold 2 (fot. Samsung)

Składany smartfon Honor będzie zatem takim modelem, jakiego oczekują klienci. Co prawda Huawei Mate X zrobił ogromne wrażenie na wielu osobach, lecz szybko pojawiły się obawy o trwałość składanego na zewnątrz ekranu. Zapewne nie bez powodu producent zrezygnował z takiej konstrukcji w Huawei Mate X2.

Jednocześnie składany smartfon Honor będzie przypominał też inne modele – Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3 i Xiaomi Mi MIX Fold. Widać, że jest to konstrukcja, która „się przyjęła” na rynku, dlatego silenie się na oryginalność mogłoby przynieść więcej szkody niż pożytku. Wygląda na to, że właśnie taka najlepiej spełnia oczekiwania klientów.

Specyfikacja pierwszego składanego smartfona marki Honor nie jest jeszcze znana, ale spodziewamy się, że zostanie on wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 888+ i będzie należał do flagowej serii Magic. Tajemnicą pozostaje też cena – na ten moment trudno powiedzieć, ile może kosztować składany smartfon Honor.