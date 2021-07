Czekacie na Samsunga Galaxy S21 FE? Trzeba się uzbroić w cierpliwość

Wszystkie znaki na niebie wskazują na to, że w trakcie nadchodzącego wydarzenia Samsung Unpacked, południowokoreańska firma poza akcesoriami, skupi się wyłącznie na nowych składanych smartfonach. Wieść niesie, że Samsunga Galaxy S21 FE nie zostanie zaprezentowany w trakcie tego eventu.

Samsung stawia na składki

Trzeba przyznać, że Samsung jest jedną z firm, która pokłada największe nadzieje w smartfonach ze składanym ekranem. Pomimo początkowych trudności, jakie obserwowaliśmy w trakcie wydawania pierwszej generacji urządzeń na rynek, Koreańczycy nie składają broni i wierzą, że właśnie tak wygląda smartfonowa przyszłość w najbliższych latach. W dużej mierze to dzięki Samsungowi już dzisiaj składane urządzenia to coś więcej niż tylko ciekawostka.

Unpacked coraz bliżej ale bez Galaxy S21 FE

W przyszłym miesiącu, a dokładniej 11 sierpnia Samsung zaplanował wydarzenie na którym zaprezentuje garść nowych urządzeń. Czego możemy się spodziewać? Główny trzon imprez zostanie najprawdopodobniej poświęcony składanym smartfonom. Na ten moment pewniakami na evencie wydają się być Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3. Oprócz tego oczekuje się, że Samsung pokaże nowe generacji swoich akcesoriów zaczynając na słuchawkach Galaxy Buds2, a na zegarach z systemem Wear OS od Google kończąc.

Czy połączenie Wear OS z Tizen OS zrewolucjonizuje rynek smartwatchy? (fot. Samsung)

Do tej pory wierzono, że producent w trakcie wydarzenia zaprezentuje także tańszy wariant z rodziny S21. Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition) to następca bardzo ciepłego przyjętego modelu S20 FE, który zadebiutował w ubiegłym roku. Niższa cena i najlepsze cechy z flagowych modeli, to coś co użytkownicy od razu pokochali.

Serwis LetsGoDigital deklaruje, że dotarł do raportu na temat eventu Samsung Unpacked i według tejże dokumentacji w trakcie imprezy nie zobaczymy wspomnianego urządzenia. Zdaje się to potwierdzać informacje, które trafiły do nas w czerwcu. Biorąc pod uwagę cykl wydawniczy Samsunga, w związku z tym możemy się spodziewać, że Samsung Galaxy S21 FE trafi na rynek najwcześniej w październiku.

Czy jest na co czekać?

Samsung Galaxy S21 FE 5G (źródło: Android Headlines)

Model S21 FE według nieoficjalnych informacji ma zaoferować 6,4 calowy ekran FullHD+ Super AMOLED z wysoką częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Na temat procesora jaki ma zasilić urządzenie pojawią się różne informacje. Spodziewamy się, że na rynek trafią dwie wersje. Jedna zasilana Snapdragonem 888, a druga Exynosem 2100, a wszystko to z uwagi na problemy z dostępność układów na rynku. Galaxy S21 FE ma być dostępny w 4 wersjach kolorystycznych: szarej, białej, fioletowej i zielonej.