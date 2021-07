Posiadanie smartfona takiego jak Galaxy Z Fold 3 z pewnością będzie niezwykle satysfakcjonującym doświadczeniem. Jego właściciele mogą jednak z zazdrością spoglądać na posiadaczy Xiaomi Mi MIX 4.

Zarówno seria Galaxy Z Fold, jak i Xiaomi Mi MIX to rodzina prawdziwie topowych urządzeń, wykorzystujących najnowsze zdobycze techniki i wychodzących poza utarte schematy. Samsung i Xiaomi nie boją się eksperymentować, nawet jeśli odwaga okupiona jest koniecznością anulowania wprowadzenia na rynek jakiegoś modelu (tak było w przypadku Xiaomi Mi MIX Alpha).

Właściciele Galaxy Z Fold 3 spojrzą z zazdrością na Xiaomi Mi MIX 4

Według ostatnich doniesień, Samsung zaprezentuje Galaxy Z Fold 3 już 11 sierpnia 2021 roku. Kiedy natomiast zadebiutuje Xiaomi Mi MIX 4? Cóż, tego wciąż nie wiadomo. Wiemy natomiast coś, co sprawi, że posiadacze nowego składanego smartfona Samsunga mogą spojrzeć na właścicieli urządzenia marki Xiaomi z zazdrością.

Jest już pewne, że Samsung Galaxy Z Fold 3 zostanie wyposażony w podekranowy aparat, który znajdzie się pod powierzchnią wewnętrznego, składanego wyświetlacza. Na renderach, które ostatnio pojawiły się w sieci, wyraźnie jednak widać miejsce jego umieszczenia, ponieważ ekran w tym obszarze charakteryzuje się mniejszą gęstością, aby zapewnić lepszą przepuszczalność światła do matrycy światłoczułej.

Mówiło się, że Samsung Galaxy Z Fold 3 ma mieć najlepszy podekranowy aparat, przynajmniej w kwestii jakości wykonywanych nim zdjęć. Wizualnie znacznie lepiej będzie jednak wyglądał Xiaomi Mi MIX 4, który także zostanie wyposażony w takie rozwiązanie.

Wam też Xiaomi Mi MIX 4 kojarzy się z Galaxy Note 10? (źródło: Ice universe)

Na renderach, udostępnionych przez Ice universe, ukryty pod taflą wyświetlacza aparat jest całkowicie niewidoczny. Ponadto ramki dookoła niego są bardzo wąskie (a na boczne zachodzi ekran), dzięki czemu po wzięciu Xiaomi Mi MIX 4 użytkownicy mogą doświadczyć wrażenia prawdziwej „bezramkowości”.

Co ciekawe, mówi się też, że na tyle Xiaomi Mi MIX 4 znajdzie się dodatkowy ekran, podobny do tego, jaki oferuje Xiaomi Mi 11 Ultra. Nie jest to jednak niespodzianką, ponieważ słyszeliśmy już, że w 2021 roku na rynku pojawią się jeszcze przynajmniej dwa smartfony z wyświetlaczem na panelu tylnym.