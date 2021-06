Czy kupisz słuchawki Samsung Galaxy Buds 2, jeśli będą tak drogie jak Apple Beats Studio Buds?

Słuchawki Galaxy Buds 2 mogą stać się kolejnym bardzo dobrym produktem Samsunga, o ile tylko zostaną wycenione na rozsądnym poziomie. Nadzieję na to dają nam świeże informacje o niezaprezentowanych jeszcze pchełkach TWS.

Galaxy Buds 2 nie powinny być przesadnie drogie

Samsung zamierza rozwijać swój ekosystem urządzeń noszonych. Udowodnił to, prezentując możliwości nowego systemu operacyjnego dla smartwatchy, a wkrótce wzmocni współpracę także między słuchawkami a smartfonami Galaxy. Ich rozwinięte funkcje powinniśmy poznać podczas premiery Galaxy Buds 2, czyli nowego modelu słuchawek TWS, przygotowywanych przez Koreańczyków.

Wczesne zdjęcie słuchawek Galaxy Buds 2 (fot. 91mobiles)

Kluczowym czynnikiem, decydującym o tym, czy nadchodzące budsy Samsunga osiągną sukces, będzie ich cena. Zgodnie z raportem 91mobiles, nie powinniśmy się zawieść. Co prawda na pewno nie będzie to akcesorium budżetowe, ale jednocześnie Samsung nie zamierza obdzierać ze skóry fanów marki. Galaxy Buds 2 mają podobno zyskać cenę między 149 a 169 dolarów. Oznaczałoby to, że słuchawki te zostałyby bezpośrednim konkurentem Apple Beats Studio Buds, które kosztują 729 złotych. Nowe pchełki Samsunga stałyby się tym samym cenowym spadkobiercą modelu Galaxy Buds+, który w momencie premiery kosztował tyle samo.

Beats Studio Buds – największy konkurent Galaxy Buds 2(fot. Apple)

Konkurencja jest spora, a Galaxy Buds 2 mogą pozostać z tyłu

Ważniejsze od samej ceny będzie to, co Galaxy Buds 2 zaproponują potencjalnym nabywcom. Ogólnie słuchawki mają mocno przypominać Galaxy Buds Pro, z niewielkimi zmianami w stylistyce – zamiast błyszczącej farby, mają być wykończone matowym materiałem. Będą wykorzystywać Bluetooth 5.0 i kodeki AAC. Największą bolączką tego modelu może stać się brak aktywnej redukcji szumów (ANC). Dlatego – o ile przewidywania informatorów się sprawdzą – Galaxy Buds 2 będą miały bardzo trudną przeprawę w starciu z Beats Studio Buds, które w podobnej cenie ANC oferują. Co prawda akcesorium Samsunga ma pochwalić się bardzo dobrym zarządzaniem energią, ale tego typu obietnice będziemy weryfikować w testach.

Na nowe Budsy poczekamy jeszcze kilka tygodni. Najprawdopodobniej zadebiutują wraz ze składanymi smartfonami Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3, jeszcze przed rozpoczęciem się nowego roku szkolnego.