Diablo II: Resurrected stało się jeszcze straszniejsze. Witajcie, Strefy Terroru

Pomimo tego, że Diablo IV zbliża się coraz większymi krokami, to Blizzard dalej ma w planach aktywne wspieranie Diablo II: Resurrected. Tym razem firma z Kalifornii wypuściła aktualizację 2.5 do gry. Co ona wprowadza i na co mogą liczyć gracze?

Stery Terroru w Diablo II: Resurrected

Obecnie jednym z celów graczy w Diablo II: Resurrected jest m.in. wbicie 99 poziomu, co jest swego rodzaju kamieniem milowym. Blizzard nie chce jednak, żeby gracze zbyt szybko się znudzili, więc co rusz wprowadza nowe aktualizacje i rozszerza zawartość gry lub po prostu ją modyfikuje. Za nami już dwie duże aktualizacje, a teraz przyszedł czas na kolejną, nieco mniejszą. Znamy już szczegółową zawartość łatki z numerem 2.5.

Od teraz gracze Diablo II: Resurrected mogą korzystać ze Stref Terroru, czyli specjalnych wydarzeń. Co godzinę krainę nawiedzać będą diaboliczne wstrząsy, a ze szczelin wyjdą nowe potwory oraz demony. Te będą miały dwa poziomy więcej niż Twój obecny, przez co pokonując je, dostaniesz lepsze wyposażenie oraz więcej doświadczenia.

źródło: Blizzard

Aby odblokować Strefy Terroru należy pokonać Baala. Jeżeli już zrobiłeś to wcześniej, to Twoja postać automatycznie odblokuje tę funkcję. Po rozpoczęciu drugiego sezonu rankingowego, gracze będą musieli raz jeszcze spełnić te wymagania dla swoich postaci rankingowych.

Blizzard zadbał o to, żeby gracze byli powiadomieni o wejściu na teren Strefy Terroru. Wprowadzono kilka wskaźników, takich jak unikalna ikonografia, teksty na ekranie czy nowe dźwięki.

Zmiany w drugim sezonie Diablo II: Resurrected

Za nami pierwszy sezon rankingowy w Diablo II: Resurrected, który według słów Blizzarda „był absolutnym sukcesem”. Czas na drugą odsłonę zmagań, a ta rozpocznie się 6 października tego roku. W Europie gracze będą mogli ścigać się do poziomu 99 już od godziny 2:00.

źródło: Blizzard

Kalifornijska firma zdecydowała się także na wprowadzenie nowych zaklęć rozdzierających. Na piekielnym poziomie trudności, po osiągnięciu bariery 100%, demony są odporne na dany rodzaj obrażeń, a tylko kilka buildów jest na tyle unikalnych, żeby nie stanowiło to dla nich problemów.

W związku z tym Blizzard, chcąc zwiększyć różnorodność, zdecydował się na wprowadzenie zaklęć rozdzierających. Jeżeli gracz posiada taki urok w ekwipunku, to będzie mógł przełamać odporność potwora. Wspomniane zaklęcia będzie można zdobyć tylko ze Stref Terroru na poziomie trudności Czempion, Unikatowy, Superunikalny lub Boss.