Symulator wędkarstwa zarybi Odrę

Odra to druga najdłuższa rzeka w Polsce. Katastrofa ekologiczna, która ją dotknęła była bardzo głośnym tematem w naszym kraju w ostatnich tygodniach. Do tej pory nie wskazano bezpośrednio winnych, ani nie wiemy, jak tragiczna długofalowo będzie w skutkach. Ten Square Games poinformowało, że pomoże z powrotem zarybić rzekę. Będzie to możliwe dzięki specjalnemu wydarzeniu w mobilnej grze wędkarskiej Fishing Clash.

Problemy na Odrze

Pod koniec lipca tego roku zaczęły do nas docierać pierwsze niepokojące informacje na temat śniętych ryb w Odrze. Na początku nie było o tym tak głośno, ale później na światło dziennie wyszły przerażające informacje o skali tej katastrofy ekologicznej. Problem zaczęli badać także nasi niemieccy sąsiedzi.

Oficjalnie nie ma żadnych informacji o bezpośredniej przyczynie zatrucia rzeki, ponieważ temat ucichł, ale za to Ten Square Games, polski producent gier, wyszedł ze świetną propozycją do graczy. W Fishing Clash – jednej z najpopularniejszych gier mobilnych o tematyce wędkarskiej – zostanie stworzony specjalny event. Pomoże on realnie wpłynąć na sytuację na tej cennej polskiej rzece.

Odra w potrzebie

Na czym dokładnie ma polegać wydarzenie Uratuj Odrę? Twórcy gry stawiają sprawę jasno. Gracze muszą wyłowić jak najwięcej ryb podczas trwania wyzwania, a jeżeli uda się im zdobyć ich 20 milionów, to Ten Square Games przeleje 100 tysięcy złotych na zarybienie Odry.

Wydarzenie będzie trwać przez 24 godziny, więc gracze muszą się sprężyć. Kwota, którą finalnie przeleje producent Fishing Clash, będzie zależna od liczby wyłowionych ryb w trakcie eventu. Jeżeli gracze dobiją do wspomnianych 20 milionów, to otrzymają także specjalną odznakę za udział w akcji.

Katastrofa ekologiczna Odry, w ramach której życie straciły setki tysięcy ryb, sprawiła, że byliśmy w szoku. Jednak gdy pierwsze emocje opadły, nie mieliśmy wątpliwości, że musimy pomóc. Zarówno podwodny świat, dzięki któremu tworzymy swoją grę, jaki i Odra, która płynie przez Wrocław, w którym mamy swoją siedzibę, są nam szczególnie bliskie. Chociaż potrzebne będą lata, jeśli nie dekady, aby Odra odbudowała swój ekosystem, małymi krokami i wspólnymi siłami możemy się do tego przyczynić już teraz. Olga Ostrowska, ESG Manager w Ten Square Games SA.

Fishing Clash to bardzo popularny symulator wędkarstwa, który podbił serca graczy. W App Store jest na 11. miejscu w rankingu gier sportowych, a na Androidzie ma ponad 50 milionów pobrań. Za produkcję studia Ten Square Games nie trzeba płacić, więc każdy może spróbować swoich sił.