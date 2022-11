Budżetowy smartfon vivo stał się jeszcze bardziej budżetowy

Chociaż ten tytuł brzmi mocno abstrakcyjnie, to jednak prawda – chiński producent zaprezentował jeszcze bardziej budżetową wersję smartfona vivo Y01, który zadebiutował na rynku na początku tego roku. Teraz marka przedstawia model Y01A, który jest wersją lite wspomnianego budżetowca. Co oferuje?

Reklama

Było słabo, jest jeszcze słabiej

Przypomnijmy kilka kluczowych kwestii dotyczących specyfikacji vivo Y01, która delikatnie mówiąc nie robi wrażenia. Producent wyposażył smartfona w 6,51-calowy wyświetlacz LCD IPS o rozdzielczości HD+ (1600×720 pikseli), akumulator o pojemności 5000 mAh, chipset MediaTek Helio P35 oraz 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. Ponadto urządzenie oferuje 13 Mpix aparat główny 5 Mpix kamerkę do selfie. Czy taką specyfikację można jeszcze „odchudzić”? Okazuje się, że tak.

Bardziej budżetowa wersja budżetowca, czyli model vivo Y01A oferuje wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 6,51 cala, rozdzielczości HD+ (1600×720 pikseli) i współczynniku proporcji 20:9. We wcięciu ekranu producent umieścił 5 Mpix kamerkę do selfie. Z kolei aparat główny tego modelu to 8 Mpix jednostka o przysłonie f/2.0. Obok obiektywu aparatu na tylnym panelu znalazła się również lampa błyskowa LED.

Motorem napędowym smartfona jest MediaTek Helio P35, czyli ten sam procesor, co w modelu Y01. W vivo Y01A producent zmniejszył ilość RAM do 2 GB. Smartfon oferuje również 32 GB pamięci wbudowanej – tę pamięć można jednak rozszerzyć za pomocą kart microSD o pojemności do 1 TB. Energię do podzespołów dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh, która obsługuje ładowanie o mocy 10 W.

źródło: vivo

Podobnie jak model Y01, urządzenie pracuje w oparciu o system operacyjny Android 11 Go Edition z interfejsem Funtouch OS 11.1. Producent informuje, że oprogramowanie oferuje funkcję Easy Share, która umożliwia „łatwiejsze przesyłanie danych lub udostępnianie plików jednym dotknięciem” oraz iManager, który „pomaga konfigurować różne zadania administracyjne systemu, takie jak czyszczenie niepotrzebnych plików w smartfonie”. Oprócz tego w smartfonie znalazło się również miejsce na dwie karty SIM oraz złącze audio 3,5 mm.

Wygląd oraz cena i dostępność budżetowca vivo

Model Y01A ma design identyczny jak smartfon vivo Y01. Urządzenie ma dokładnie takie same wymiary, które wynoszą 163,96 x 75,2 x 8,28 mm i waży około 179 gramów. Występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej (Elegant Black) oraz niebieskiej Sapphire Blue. Smartfon trafił do sprzedaży w Tajlandii gdzie jego cena wynosi 3999 batów tajlandzkich (równowartość ~506 złotych).

Mówi się, że vivo Y01A ma trafić również na inne rynki – pierwszym z nich ma być rynek indyjski. Czy taki smartfon sprawdziłby się na polskim rynku? Trudno powiedzieć. Dużo zależy od tego ile wynosiłaby jego cena. Polscy użytkownicy są jednak bardziej wymagający pod względem specyfikacji nawet budżetowych smartfonów, dlatego taki model mógłby przejść w naszym kraju zupełnie bez echa.