Nowy ZTE to flagowiec, który może zachwycić

Chińska firma ZTE zaprezentowała właśnie swojego najnowszego flagowca. Poznajcie model Nubia Z50 – smartfon, który pod wieloma względami wygląda naprawdę interesująco. Przyjrzyjmy się mu bliżej.

Specyfikacja ZTE Nubia Z50

Front urządzenia wypełnia duży ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala. Panel ten ma rozdzielczość 2400×1080 pikseli, zatem jest to Full HD+. Nie zabrakło wysokiej częstotliwości odświeżania, wynoszącej tu aż 144 Hz i 10-bitowej głębi kolorów. Wyświetlacz obsługuje 100% gamy kolorów DCI-P3, a jego szczytowa jasność ma wynosić 1000 nitów. Aparat do selfie 16 Mpix został umieszczony w okrągłym otworze w ekranie.

Za wydajność urządzenia ma odpowiadać – co raczej nie jest zaskoczeniem – procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 z chłodzącą komorą parową. Układ ten jest wspierany przez od 8 do nawet 16 GB RAM LPDDR5X. Na swoje pliki użytkownik będzie miał do dyspozycji od 128 GB do 1 TB szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 4.0. Całość fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z autorską nakładką MyOS 13.

Pod względem fotograficznym, ZTE także zadbało o wysoki poziom, przynajmniej na papierze. Główny moduł aparatu to matryca Sony IMX787 o rozdzielczości 64 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu i przysłoną f/1.6. Tuż obok niego znalazł się 50 Mpix aparat ultraszerokokątny z kątem widzenia 116° i autofocusem, zatem nada się też do zdjęć makro.

Nubia Z50 (fot. ZTE)

ZTE wyposażyło Nubię Z50 w akumulator o pojemności 5000 mAh. Urządzenie obsługuje szybkie ładowanie przewodowe z mocą do 80 W. Do tego na pokładzie są głośniki stereo z DTS:X Ultra. Zabrakło niestety indukcyjnego ładowania i slotu na karty microSD. Na szczęście zaplecze komunikacyjne obejmuje zarówno sieć 5G, Bluetooth 5.3, NFC, jak i WiFi 7 (802.11be).

ZTE Nubia Z50 – cena i dostępność

Mimo że cała specyfikacja smartfona Nubia Z50 sugerowałaby drogiego flagowca, ZTE rozsądnie podeszło do wyceny. Na chińskim rynku podstawowa wersja 8/128 GB kosztować będzie 2999 juanów, a więc w przeliczeniu ~1900 złotych. Za najbardziej wypasiony wariant z 16 GB RAM i aż 1 TB pamięci Chińczykom przyjdzie zapłacić 5999 juanów (~3800 złotych).

Urządzenie będzie dostępne w trzech kolorach: czarnym, białym oraz zielonym. Przedsprzedaż na chińskim rynku już ruszyła, natomiast oficjalnie urządzenie trafi do regularnej sprzedaży 23 grudnia br. Na tę chwilę, nie wiemy, czy ZTE planuje wypuścić ten smartfon na rynek globalny, a jeśli tak, to kiedy.