Darmowy internet od Orange. Masz tylko kilka godzin, żeby go odebrać

Dziś poniedziałek. Wiele osób nie lubi pierwszego dnia tygodnia, ale Orange udowadnia, że nie musi on być taki zły – klienci operatora mogą odebrać internet za darmo. Jak to jednak mówią, nic nie może wiecznie trwać, a w tym przypadku czasu jest naprawdę niewiele, dlatego trzeba się pospieszyć.

Internet za darmo od Orange – jak odebrać?

Oglądaliście wczorajszy mecz Argentyna – Francja? Trzeba przyznać, że nie brakowało emocji i walka toczyła się do ostatniej piłki. I nic dziwnego, w końcu stawka była bardzo wysoka – tytuł mistrza świata. Mimo że Polska nie zagrała w finale, bowiem odpadła po przegranym meczu w Francją w 1/8 finału, która z kolei przegrała wczoraj z Argentyną, to mieliśmy w nim polski akcent w osobie sędziego Szymona Marciniaka.

Orange jest przekonane, że piłkarskie emocje zbliżają fanów piłki nożnej (i nie tylko), dlatego było z nimi do końca – i na koniec Mundialu 2022 (który przejdzie do historii nie tylko dlatego, że Polska wyszła z grupy po raz pierwszy od 1896 roku, ale też przez liczne kontrowersje związane z organizacją i obsługą całej imprezy) rozdaje swoim klientom darmowe gigabajty – i to aż 30! Jak je odebrać?

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że bonusowy pakiet mogą odebrać zarówno klienci indywidualni, jak i firmowi, w tym użytkownicy ofert na kartę – w tym celu należy wysłać SMS o treści MUNDIAL na numer 233 (opłata za SMS zgodna z cennikiem taryfy, z której korzysta klient), ewentualnie można też aktywować darmowy pakiet 30 GB w aplikacji Mój Orange w zakładce „Dla Ciebie” lub „Dla Firm”.

Bonusowe 30 GB mogą również odebrać użytkownicy Flexa – oni powinni uruchomić aplikację, przejść do zakładki „Kody promocyjne” i wpisać kod MUNDIAL w odpowiednim polu.

Jak długo będą ważne bonusowe GB i do kiedy można je odebrać?

Darmowy pakiet 30 GB będzie można wykorzystać w ciągu 7 dni kalendarzowych od jego aktywacji – co ważne: tylko na terenie Polski, bowiem nie jest on dostępny w roamingu. Należy się jednak pospieszyć, ponieważ bonus można odebrać jeszcze tylko dzisiaj, tj. 19 grudnia 2022 roku, do godziny 19:10.