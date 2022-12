Który operator ma najszybsze 5G w Polsce? Nie ma niekwestionowanego lidera

Ostatnio na łamach Tabletowo pisaliśmy o rankingu internetu mobilnego, opublikowanym przez SpeedTest.pl. Teraz kolejny portal opublikował swoje zestawienie, w którym uwzględnia także internet 5G. Cóż, bezpośredniego zwycięzcy nie ma.

Najpopularniejsza sieć, prędkość LTE

Rfbenchmark opublikował ranking prędkości internetu komórkowego u polskich operatorów, jaką udało się zmierzyć w listopadzie 2022 roku. Co warto zaznaczyć, pomiary wykonywane były przez niezależnych użytkowników aplikacji Rfbenchmark. Zostało ich przeprowadzonych ponad 280 tysięcy, zatem nie jest to mało.

Wśród wykonujących badania dominował internet LTE – stanowił on 91,85% wszystkich pomiarów. Nieco ponad 3% to sieć 5G, a 5,23% wyników powstało przy użyciu 3G. Jeśli chodzi o najpopularniejsze sieci, to na prowadzeniu jest Orange z liczbą 34,1% pomiarów oraz Play (31,3%). Dużo rzadziej użytkownicy wykonywali testy, korzystając z sieci operatorów Plus (19%) oraz T-Mobile (15,6%).

Przejdźmy do tego, co najważniejsze. W kategorii średniej prędkości pobierania danych LTE to T-Mobile nie miało sobie równych. Magentowa sieć osiągnęła średni wynik na poziomie 41,8 Mb/s. Tuż za nią pojawiło się Orange (37,5 Mb/s), a na trzeci miejscu Play (37,5 Mb/s). Poza podium znalazł się Plus z prędkością 31,9 Mb/s.

źródło: Rfbenchmark

W przypadku wysyłania liderem okazał się Play z prędkością 21,7 Mb/s. Na drugim miejscu znalazło się dwóch operatorów – Orange i T-Mobile. Obaj uzyskali po 19,7 Mb/s wysyłania. Plus z wynikiem 17,5 Mb/s zapewnił sobie ostatnią lokatę. Jeśli zaś mowa o opóźnieniach, czyli pingu, Numerem Jeden jest Play z rezultatem 28,7 ms. Zaraz za nim znaleźli się kolejno Orange (29,5 ms) i T-Mobile (33,2 ms). Ostatni znów jest Plus – 37,4 ms.

Czyje 5G jest najlepsze? To zależy…

Po raz pierwszy ten comiesięczny ranking objął także sieć piątej generacji. W tym przypadku żaden z operatorów nie jest jednoznacznym, niekwestionowanym liderem. 5G od Plusa okazało się najlepsze tylko pod względem prędkości pobierania – tutaj operator osiągnął 138,1 Mb/s, mając tym samym wyraźną przewagę nad rywalami. Drugą lokatę uzyskało Orange z szybkością 52,2 Mb/s. Jako trzeci uplasował się Play (49,8 Mb/s), natomiast ostatnie było T-Mobile (47,2 Mb/s).

źródło: Rfbenchmark

Przetasowania pojawiają się w przypadku wysyłania danych. W tym aspekcie topowe okazało się Orange, uzyskując 34,2 Mb/s. Za nim znalazło się T-Mobile (31,2 Mb/s), podium zamknął Play (28 Mb/s), a ostatni był Plus (26,8 Mb/s). W kategorii pingu złoto dzierży Play – fioletowy operator uzyskał 25,7 ms. Niżej znalazło się Orange (27,3 ms), dalej T-Mobile (31,7 ms). Plus osiągnął najgorszy wynik, wynoszący 35,4 ms.

Jak więc widzimy, Plus chwali się, że ma najszybsze 5G na rynku. Owszem, ale tylko biorąc pod uwagę samą prędkość pobierania. A przecież to nie jedyny aspekt, który należy brać pod uwagę.