Zamawiasz na Pyszne.pl? W tym tygodniu Twoje jedzenie może nie dojechać

Jeśli często zamawiasz jedzenie w serwisie Pyszne.pl, to mamy dla Ciebie ważną, ale też nie najlepszą wiadomość. W tym tygodniu Twoje jedzenie może po prostu nie dojechać i to nie za sprawą świątecznego przeciążenia, ale strajku kurierów tej platformy. Czego domagają się dostawcy?

Strajk kurierów znanej platformy

Akcja protestacyjna dostawców Pyszne.pl rozpoczyna się dzisiaj. Poniedziałek 19 grudnia ma być głównym dniem strajku, ale może on potrwać nawet tydzień. Kurierzy z Lublina wpadli na pomysł wyłączenia nawet na tydzień gotowości do pracy, a tę inicjatywę poprali ich koledzy z innych, większych i mniejszych miast. O co poszło?

Osoby współpracujące z platformą domagają się przede wszystkim równego traktowania. Pyszne.pl ogłosiło niedawno nowe dodatki za pracę w weekendy dla kurierów w Krakowie i Wrocławiu. Jak nietrudno się domyślić, taka decyzja zbulwersowała dostawców pracujących w innych miastach w Polsce.

Kurierzy zwracają również uwagę na to, że nie są dodatkowo wynagradzani za jazdę w znacznie cięższych, zimowych warunkach, a wielu z nich zamówienia dostarcza rowerami. Jeden z dostawców Pyszne.pl z Białegostoku w rozmowie z portalem Onet stwierdza, że: W taką pogodę to walka o przetrwanie. Zmiany w takich warunkach są jak kara. Tym bardziej że w Białymstoku dystanse są naprawdę długie i zlecenia zaczynają się od 1,5 km.

Strajk ma objąć około 70-80% kurierów Pyszne.pl i będzie odbywał się zarówno z największych miastach, takich jak Warszawa i Kraków, jak i mniejszych – Rzeszów, Częstochowa, Gliwice, Ruda Śląska, Bielsko-Biała. W wielu Polskich miastach dostawy mogą być więc mocno ograniczone, a niektórych przypadkach niemożliwe. Z pewnością odczują to klienci.

Co na to Pyszne.pl?

Przedstawiciel platformy Pyszne.pl – Wojciech Maćkowski przekazał portalowi Wirtualne Media, że firma jest w trakcie rozmów z kurierami, ale nie chce na razie zdradzać ich szczegółów. Na pytanie o to, dlaczego dodatki za prace w weekendy zostały wprowadzone tylko w niektórych miastach, Maćkowski odpowiedział, że dodatki tymczasowe są wprowadzone w miastach, gdzie odnotowuje się zwiększone zapotrzebowanie na korzystanie z usług platformy.

Pozostaje więc jeszcze kwestia dodatkowego wynagradzania kurierów za pracę w niekorzystnych warunkach, takich jak na przykład siarczysty mróz.

Wszyscy kurierzy otrzymują od nas zestaw ubrań dostosowany do różnych warunków pogodowych. W przypadku bardzo złej pogody, kierując się bezpieczeństwem, podejmujemy decyzję o zawieszeniu operacji do czasu poprawy warunków atmosferycznych i drogowych. Każdy kurier również może przerwać zmianę i przeczekać złe warunki pogodowe bądź powrócić do HUB-u. Wprowadzenie dodatku pogodowego, by „zachęcić kurierów do pracy w trudnych warunkach” uważamy za nieodpowiedzialne – ze względu na bezpieczeństwo kurierów w czasie trudnych warunków pogodowych wolimy zawiesić operacje. Wojciech Maćkowski – Pyszne.pl

Z tej wypowiedzi wynika jednoznacznie, że dostawcy nie mogą żywić zbyt wielkich nadziei w tej kwestii. Czy popieracie strajk dostawców Pyszne.pl?