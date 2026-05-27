Sytuacja na rynku pamięci niekorzystnie wpływa na ich ceny, przez co wyposażone w nie urządzenia są coraz droższe. Samsung podobno również ma skorygować cennik flagowych smartfonów. I chodzi tu o modele, które są już w sklepach, a nie nadchodzące nowości.

Flagowe smartfony Samsunga (podobno) zdrożeją. To nie będzie mała podwyżka

Jeszcze do niedawna czas działał na korzyść klientów, ponieważ im więcej czasu upływało od premiery danego urządzenia, tym stawało się ono coraz tańsze. Deficyt pamięci do urządzeń konsumenckich sprawia jednak, że ten schemat przestał być standardem.

Samsung już w kwietniu 2026 roku podniósł ceny składanych smartfonów Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Flip 7 FE. Dziś część cen jest z powrotem na „oryginalnym” poziomie, ale nie wszystkie. Pojawiła się jednak informacja, że Koreańczycy znów mogą skorygować cennik – niestety, na niekorzyść klientów.

Grecki serwis TechManiacs donosi, że już w pierwszym tygodniu czerwca 2026 roku Samsung ma podnieść ceny wszystkich najnowszych flagowych smartfonów – nie tylko z serii Galaxy Z, ale też Galaxy S. Według jego informacji podwyżka wyniesie od 100 do nawet 200 euro, co dziś jest równowartością około 425-850 złotych.

Choć na tę chwilę jest mowa o rynku greckim, nie można wykluczyć, że fala podwyżek rozleje się również na inne kraje, w tym Polskę. W przeszłości pojawiły się bowiem twierdzenia, że klienci powinni być gotowi na „duże” podwyżki w drugiej połowie 2026 roku.

Ile dziś kosztują flagowe smartfony Samsunga?

Aktualnie w oficjalnym sklepie producenta z Korei Południowej ceny są następujące: