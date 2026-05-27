Kolejny zawód w mObywatelu. Skorzysta niemała grupa Polaków

Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło kolejny dokument do aplikacji mObywatel. Z nowości może skorzystać nawet 40 tys. osób w Polsce.

PWZ farmaceuty w aplikacji mObywatel

Trzeba przyznać, że rozwój aplikacji mObywatel jest całkiem imponujący. Dotyczy to też wdrażania cyfrowych wersji dokumentów związanych z określonymi zawodami. Cyfrowy dokument dostępny jest już bowiem dla radców prawych, pielęgniarek i pielęgniarzy, położnych, nauczycieli, adwokatów ratowników i pracowników TOPR, inżynierów budownictwa czy fizjoterapeutów. Z kolei dziś do tej listy dołączają farmaceuci.

Nowe rozwiązanie oznacza, że 40 tysięcy osób z uprawnieniami farmaceuty w Polsce, które są wpisane do Centralnego Rejestru Farmaceutów, mogą już korzystać z cyfrowej wersji dokumentu potwierdzającego prawa do wykonywania zawodu. Będzie on przechowywany na smartfonie w aplikacji mObywatel, obok innych cyfrowych dokumentów.

Cyfrowe PWZ farmaceuty w aplikacji zapewnia dostęp do następujących danych:

dane osobowe (imię i nazwisko),

tytuł zawodowy,

numer Prawa wykonywania zawodu,

data uzyskania PWZ,

informacja o organie, który przyznał PWZ (robią to okręgowe izby aptekarskie).

Jak dodać PWZ farmaceuty do aplikacji mObywatel?

Cały proces – podobnie jak w przypadku dodawania innych dokumentów w mObywatelu – jest naprawdę prosty. Wystarczy bowiem:

Uruchomić aplikację i w prawym górnym rogu wybrać opcję Dodaj. Z listy dokumentów wybrać PWZ farmaceuty i nacisnąć na Dodaj. PWZ farmaceuty powinno być gotowe do użycia.

Tak, to już wszystko. Wypada wspomnieć, że w celu potwierdzenia dokumentu kodem QR, należy tylko skorzystać z funkcji Potwierdź swoje dane. Natomiast, gdy chcemy usunąć dokument z aplikacji, należy wybrać opcję Usuń dokument i potwierdzić decyzję. Oczywiście w każdej chwili można go ponownie dodać do aplikacji.

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że warto aktualizować aplikację mObywatel. Jej najnowszą wersję znajdziecie w Google Play (Android) i App Store (iOS). Przypominam, że nowości wprowadzane są stopniowo, więc czasami, gdy nowa funkcja nie jest jeszcze dostępna, zalecana jest przede wszystkim cierpliwość.

