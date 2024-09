Możesz już kupić te nietypowe słuchawki Xiaomi

Do sprzedaży w Polsce trafiły nowe słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Buds 5 i Xiaomi OpenWear Stereo. Te ostatnie są nietypową konstrukcją w ofercie chińskiego producenta.

Słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Buds 5 – specyfikacja, cena

W tym przypadku możemy mówić o „standardowych TWS-ach”, ponieważ Chińczycy wprowadzili na rynek wiele podobnych konstrukcji. Ten model wyposażono w dwumagnesową dynamiczną membranę o średnicy 11 mm. Xiaomi Buds 5 zapewniają szeroki zakres częstotliwości od 16 Hz do 40 kHz i amplitudę 0,5 mm oraz obsługują kodowanie dźwięku Qualcomm aptX z bezstratnym dźwiękiem 16 bit/44,1 kHz HD i redukcją utraty transmisji.

Dostrajać dźwięk pomagał Harman, a o jego wysokiej jakości świadczyć ma też certyfikat Hi-Res Audio Wireless. Ponadto słuchawki Xiaomi Buds 5 oferują funkcję dźwięku przestrzennego 3D za sprawą śledzenia ruchów głowy właściciela. Do dyspozycji użytkowników oddawany jest również equalizer z pięcioma wstępnymi ustawieniami, w tym Harman AudioEFX.

Xiaomi Buds 5 (źródło: Xiaomi)

Xiaomi Buds 5 zapewniają jeszcze „aktywne usuwanie hałasów o szerokiej częstotliwości”, redukcję szumów z użyciem sztucznej inteligencji podczas rozmów telefonicznych i opóźnienie nawet na poziomie 73 ms (pod warunkiem połączenia ze smartfonem z SoC Snapdragon). Deklarowany czas pracy sięga 6,5 godziny, a łącznie z etui do 39 godzin (ładuje się je poprzez port USB-C).

Każda słuchawka waży 4,2 grama, wykorzystuje do łączności Bluetooth 5.4 oraz jest odporna na pył i wodę (IP54). Polska cena słuchawek została ustalona na 449 złotych. Można je kupić w trzech kolorach: czarnym, złotym i białym. Niebieski nie jest dostępny w Polsce (podczas gdy w Chinach tak).

Słuchawki bezprzewodowe Xiaomi OpenWear Stereo – specyfikacja, cena

Ten model to niespotykana w ofercie Chińczyków konstrukcja. Podobną zaprezentował ostatnio Nothing – Ear (Open), ale propozycja Xiaomi jest tańsza, ponieważ kosztuje 549 złotych, czyli ~100 złotych mniej. Dostępne są dwa kolory: czarny i beżowy.

Słuchawki wyposażono w głośnik liniowy 17×12 mm z membraną DLC (węgiel diamentopodobny), która poprawia szczegółowość i jakość odtwarzanego dźwięku (za poprawę dźwięku o niskiej częstotliwości jest odpowiedzialny specjalny algorytm). Xiaomi OpenWear Stereo mają certyfikat Hi-Res Audio Wireless i obsługują kodek LHDC (dźwięk HD do 96 kHz).

Model ten zapewnia też redukcję szumów podczas połączeń telefonicznych. Do łączności wykorzystywany jest Bluetooth 5.3. Każda słuchawka waży 9,6 grama oraz jest odporna na pył i wodę zgodnie z klasą IP54. Xiaomi OpenWear Stereo mają działać na jednym ładowaniu do 7,5 godziny, a z wykorzystaniem etui ładującego czas można wydłużyć do 38,5 godziny.