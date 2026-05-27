Premiera Samsung Galaxy Z Fold 7 i Samsung Galaxy Z Flip 7 (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)
Promocja na składane smartfony Samsunga. Jak kupować, to właśnie teraz

Grzegorz Dąbek
Wystartowała promocja na składane smartfony Samsunga. To może być najlepsza okazja, aby je kupić. Jeżeli teraz tego nie zrobisz – później możesz żałować.

Promocja na składane smartfony Samsunga. Do odebrania nawet 1500 złotych

Nowa promocja obejmuje wszystkie najnowsze składane smartfony producenta z Korei Południowej:

Aby z niej skorzystać, należy kupić wskazany wyżej smartfon do 7 czerwca 2026 roku, jednak wyłącznie u wymienionych w regulaminie partnerów handlowych. Na liście znajdują się sklepy:

  • Samsunga,
  • RTV Euro AGD (z wyłączeniem egzemplarzy z outletu),
  • oleole.pl,
  • MediaExpert,
  • avans.pl,
  • electro.pl,
  • Media Markt (z wyłączeniem ofert innych sprzedawców na marketplace),
  • Komputronik,
  • Vobis,
  • x-kom (z wyłączeniem egzemplarzy z outletu),
  • al.to
  • oraz Neonet.

Tylko po zakupie smartfona w jednym z ww. sklepów można ubiegać się o zwrot w wysokości nawet 1500 złotych. Taką kwotę możecie odzyskać po kupieniu Galaxy Z Fold 7. Z kolei po nabyciu Galaxy Z Flip 7 lub Galaxy Z Flip 7 FE przysługuje zwrot w kwocie 800 złotych.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7
ok. 8799 zł
(Przybliżona cena z dnia: 27 maja 2026)
Jak odebrać 800 lub 1500 złotych po zakupie składanego smartfona Samsunga?

Kupienie Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 lub Galaxy Z Flip 7 FE to dopiero pierwszy krok. Kolejnym jest aktywowanie urządzenia do 14 czerwca 2026 roku na terytorium Polski poprzez uruchomienie go z włożoną kartą SIM polskiego operatora i zaakceptowanie warunków EULA (wymagane jest połączenie z internetem).

Samsung Galaxy Z Flip 7

ok. 4999 zł
(Przybliżona cena z dnia: 27 maja 2026)
Następnie należy zalogować się do aplikacji Samsung Members i kliknąć banner z informacją o promocji, po czym wypełnić formularz zgłoszeniowy do 21 czerwca 2026 roku. Po pozytywnej weryfikacji na adres e-mail przyjdzie unikalny kod, który trzeba podać w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę.

Przyznana kwota zwrotu zasili kartę Visa, którą należy dodać do Samsung Wallet, aby móc wykorzystać ją do płacenia za zakupy w sklepach z użyciem Samsung Pay.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Recenzja Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Tabletowo Test Opinia
ok. 3599 zł
(Przybliżona cena z dnia: 27 maja 2026)
To może być najlepszy moment, żeby kupić składany smartfon producenta z Korei Południowej, ponieważ pojawiła się informacja, że w czerwcu 2026 roku Samsung podniesie ceny swoich flagowych smartfonów, które są już w sprzedaży.

