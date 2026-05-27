Promocja na składane smartfony Samsunga. Jak kupować, to właśnie teraz

Wystartowała promocja na składane smartfony Samsunga. To może być najlepsza okazja, aby je kupić. Jeżeli teraz tego nie zrobisz – później możesz żałować.
Promocja na składane smartfony Samsunga. Do odebrania nawet 1500 złotych
Nowa promocja obejmuje wszystkie najnowsze składane smartfony producenta z Korei Południowej:
Aby z niej skorzystać, należy kupić wskazany wyżej smartfon do 7 czerwca 2026 roku, jednak wyłącznie u wymienionych w regulaminie partnerów handlowych. Na liście znajdują się sklepy:
- Samsunga,
- RTV Euro AGD (z wyłączeniem egzemplarzy z outletu),
- oleole.pl,
- MediaExpert,
- avans.pl,
- electro.pl,
- Media Markt (z wyłączeniem ofert innych sprzedawców na marketplace),
- Komputronik,
- Vobis,
- x-kom (z wyłączeniem egzemplarzy z outletu),
- al.to
- oraz Neonet.
Tylko po zakupie smartfona w jednym z ww. sklepów można ubiegać się o zwrot w wysokości nawet 1500 złotych. Taką kwotę możecie odzyskać po kupieniu Galaxy Z Fold 7. Z kolei po nabyciu Galaxy Z Flip 7 lub Galaxy Z Flip 7 FE przysługuje zwrot w kwocie 800 złotych.
Samsung Galaxy Z Fold 7
Jak odebrać 800 lub 1500 złotych po zakupie składanego smartfona Samsunga?
Kupienie Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 lub Galaxy Z Flip 7 FE to dopiero pierwszy krok. Kolejnym jest aktywowanie urządzenia do 14 czerwca 2026 roku na terytorium Polski poprzez uruchomienie go z włożoną kartą SIM polskiego operatora i zaakceptowanie warunków EULA (wymagane jest połączenie z internetem).
Samsung Galaxy Z Flip 7
Następnie należy zalogować się do aplikacji Samsung Members i kliknąć banner z informacją o promocji, po czym wypełnić formularz zgłoszeniowy do 21 czerwca 2026 roku. Po pozytywnej weryfikacji na adres e-mail przyjdzie unikalny kod, który trzeba podać w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę.
Przyznana kwota zwrotu zasili kartę Visa, którą należy dodać do Samsung Wallet, aby móc wykorzystać ją do płacenia za zakupy w sklepach z użyciem Samsung Pay.
Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
To może być najlepszy moment, żeby kupić składany smartfon producenta z Korei Południowej, ponieważ pojawiła się informacja, że w czerwcu 2026 roku Samsung podniesie ceny swoich flagowych smartfonów, które są już w sprzedaży.
Regulamin promocji (PDF)