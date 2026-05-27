Promocja na składane smartfony Samsunga. Jak kupować, to właśnie teraz

Wystartowała promocja na składane smartfony Samsunga. To może być najlepsza okazja, aby je kupić. Jeżeli teraz tego nie zrobisz – później możesz żałować.

Promocja na składane smartfony Samsunga. Do odebrania nawet 1500 złotych

Nowa promocja obejmuje wszystkie najnowsze składane smartfony producenta z Korei Południowej:

Aby z niej skorzystać, należy kupić wskazany wyżej smartfon do 7 czerwca 2026 roku, jednak wyłącznie u wymienionych w regulaminie partnerów handlowych. Na liście znajdują się sklepy:

Samsunga,

RTV Euro AGD (z wyłączeniem egzemplarzy z outletu),

oleole.pl,

MediaExpert,

avans.pl,

electro.pl,

Media Markt (z wyłączeniem ofert innych sprzedawców na marketplace),

Komputronik,

Vobis,

x-kom (z wyłączeniem egzemplarzy z outletu),

al.to

oraz Neonet.

Tylko po zakupie smartfona w jednym z ww. sklepów można ubiegać się o zwrot w wysokości nawet 1500 złotych. Taką kwotę możecie odzyskać po kupieniu Galaxy Z Fold 7. Z kolei po nabyciu Galaxy Z Flip 7 lub Galaxy Z Flip 7 FE przysługuje zwrot w kwocie 800 złotych.

Jak odebrać 800 lub 1500 złotych po zakupie składanego smartfona Samsunga?

Kupienie Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 lub Galaxy Z Flip 7 FE to dopiero pierwszy krok. Kolejnym jest aktywowanie urządzenia do 14 czerwca 2026 roku na terytorium Polski poprzez uruchomienie go z włożoną kartą SIM polskiego operatora i zaakceptowanie warunków EULA (wymagane jest połączenie z internetem).

Następnie należy zalogować się do aplikacji Samsung Members i kliknąć banner z informacją o promocji, po czym wypełnić formularz zgłoszeniowy do 21 czerwca 2026 roku. Po pozytywnej weryfikacji na adres e-mail przyjdzie unikalny kod, który trzeba podać w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę.

Przyznana kwota zwrotu zasili kartę Visa, którą należy dodać do Samsung Wallet, aby móc wykorzystać ją do płacenia za zakupy w sklepach z użyciem Samsung Pay.

To może być najlepszy moment, żeby kupić składany smartfon producenta z Korei Południowej, ponieważ pojawiła się informacja, że w czerwcu 2026 roku Samsung podniesie ceny swoich flagowych smartfonów, które są już w sprzedaży.

Regulamin promocji (PDF)