Zaskakujący Xiaomi 12 Lite coraz bliżej. Możesz go zobaczyć przed premierą

Seria Xiaomi 12 wciąż nie jest jeszcze kompletna. Już od dłuższego czasu na horyzoncie widnieje nowy model z dopiskiem „Lite”, który trafi m.in. do Europy (zatem są szanse, że do Polski również). Po raz pierwszy przed oficjalną premierą mamy okazję zobaczyć go na żywo. To, co na widać na jego zdjęciach, jest ogromnym zaskoczeniem.

Xiaomi 12 Lite przyłapany na zdjęciach przed premierą

Wszystkie dotychczasowe doniesienia na temat Xiaomi 12 Lite wskazywały na to, że przynajmniej pod względem designu smartfon nie będzie się różnił od pozostałych smartfonów z flagowej rodziny Xiaomi 12. Tymczasem zdjęcia, które pojawiły się w sieci jeszcze przed jego oficjalną premierą, ujawniły, że Xiaomi ma zupełnie inne zamiary względem tego modelu.

Na fotografiach widać bowiem, że Xiaomi 12 Lite ma płaski ekran, a nie obustronnie zakrzywiony. Jest to dla nas nie lada zaskoczenie, choć część osób może przyjąć tę informację z radością, bowiem nie każdy jest fanem „spływającego” na boczne krawędzi wyświetlacza. Nie zmienia to jednak faktu, że pod tym względem smartfon będzie się diametralnie różnił od pozostałych „Dwunastek”.

Co ciekawe, Xiaomi 12 Lite zostanie wyposażony w elastyczny ekran OLED (o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości Full HD+), lecz nie będzie on „rozciągnięty” na boczne krawędzie. To jednak dość często spotykana praktyka – pierwszym z brzegu przykładem jest zaprezentowany wczoraj oficjalnie POCO F4 GT, który za kilkanaście dni trafi do sprzedaży w Polsce (wraz ze specjalną promocją na start).

Informator, który udostępnił na swoim profilu w chińskim serwisie społecznościowym Weibo zdjęcia Xiaomi 12 Lite, ujawnił przy okazji też specyfikację smartfona. Według przekazywanych przez niego informacji, urządzenie zostanie wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon 778G+, aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix, podwójne głośniki stereo, moduł NFC, emiter podczerwieni i ekranowy czytnik linii papilarnych.

Do tej pory byliśmy przekonani, że właśnie tak będzie wyglądał Xiaomi 12 Lite (źródło: xiaomiui)

Xiaomi 12 Lite będzie miał więc diametralnie inną specyfikację niż się spodziewaliśmy. W tym momencie największą tajemnicą pozostaje to, czy aparat główny otrzyma optyczną stabilizację obrazu. Niedawno pojawiły się informacje, że tak, ale wtedy mówiło się, że smartfon zaofeuje 64 Mpix aparat. Na zdjęciu panelu tylnego nie ma jednak wzmianki o OIS, co może oznaczać, że niestety jej zabraknie (co nie byłoby – niestety – niespodzianką).