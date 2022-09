Google popsuło ludziom zdjęcia zapisane w chmurze

Aplikacja Zdjęcia Google ma naprawdę wielu użytkowników i zwolenników. Niektórzy używają go jako zastępstwo galerii i służy im do przeglądania fotografii. Inni zaś zapisują tam zdjęcia zamiast w urządzeniu – dokładnie tak jak w chmurze. Okazuje się jednak, że może być to nieco ryzykowne.

Zdjęcia Google niszczy stare zdjęcia

Jeśli korzystacie na co dzień z aplikacji Zdjęcia Google w Waszym smartfonie lub przez przeglądarkę, to mogliście napotkać występujący od kilku dni problem. Polega on na niszczeniu zapisanych w chmurze zdjęć bez woli użytkownika. Na stronie wsparcia Google pojawiło się co najmniej kilkanaście zgłoszeń, które informują o tym problemie.

Ludzie są sfrustrowani, że ich stare zdjęcia zapisane w chmurze mają dziwne wady, które wyglądają trochę tak, jakby obrazek popękał lub ktoś wylał na niego wodę. Zgłaszający problem użytkownicy zauważają, że dotyczy on przede wszystkim starych zdjęć, nawet takich zrobionych dekadę temu, choć najwięcej z naruszonych fotografii zdaje się pochodzić z 2014 roku. Niektórzy zauważyli też, że problem ten występuje bez względu na smartfon, którym zrobione zostało zdjęcie.

Jest rozwiązanie, ale nie od Google

Okazuje się natomiast, że problem ten można bardzo łatwo rozwiązać. Wystarczy, że pobierzemy zdjęcia za pomocą narzędzia Google Takeout. Wówczas naruszone fotografie będą miały dwie wersje: oryginalną i edytowaną. Ta druga ma wspomniane wcześniej wady, zaś oryginalna jest nietknięta.

Druga opcja na rozwiązanie problemu została zaproponowana przez jednego z użytkowników. Sugeruje on aby w opcjach aplikacji ustawić wyświetlanie zdjęć w oryginalnej jakości, dzięki czemu zamiast edytowanej wersji powinna pokazywać się właśnie ta oryginalna, w jakiej wykonane zostało zdjęcie.

Użytkownicy zaznaczają, że nie edytowali swoich zdjęć, więc problem wydaje się leżeć w usłudze, która obniża jakość zapisanych fotografii.

Google nie odniósł się jeszcze do całej sytuacji, choć użytkownicy są nią wyraźnie zirytowani. Nie ma im się co dziwić, bo przecież kto chciałby podczas wspominania starych czasów z fotografiami sprzed kilku lat zobaczyć, że część z nich została zniszczona przez chmurę, w której są one trzymane? Na szczęście większości użytkowników udało się zaradzić temu problemowi, a u części problem rozwiązał się samoistnie, bez żadnej dodatkowej ingerencji.