Wkrótce łatwiej usuniemy nasze dane z wyników wyszukiwania Google

W ostatnim czasie nie tylko sami użytkownicy, ale również firmy kładą coraz większy nacisk na ochronę danych w Internecie. Google wychodzi naprzeciw internautom i chce ułatwić usuwanie naszych danych z wyników wyszukiwania.

Nowa sekcja w aplikacji

Google już w maju poinformowało, że pracuje nad nową funkcją, która ma usprawnić proces usuwania wyników wyszukiwania zawierających dane kontaktowe oraz inne informacje umożliwiające identyfikację użytkowników. Teraz firma zaczyna udostępniać to rozwiązanie.

To dopiero wersja Beta, a więc trafiła tylko do niektórych użytkowników. By przejść do nowej sekcji należy po otwarciu aplikacji Google w systemie Android kliknąć w awatar profilu w prawym górnym rogu. Na liście powinna znaleźć się nowa sekcja nazwana „Results about you”.

„Results about you” (źródło: 9to5google)

Otworzenie nowej sekcji w aplikacji przeniesie użytkownika do strony, na której wyjaśniono co zrobić, by usunąć wyniki wyszukiwania zawierające numer telefonu, adres lub e-mail. Do tej pory było to nieco bardziej skomplikowanie i prośbę o usunięcie danych z wyników wyszukiwania trzeba było wysyłać przez specjalny formularz.

Jak usunąć swoje dane z wyszukiwania Google

Kiedy podczas przeglądania wyników wyszukiwać znajdziesz swoje dane kontaktowe, wystarczy że klikniesz w trzy kropki w prawym górnym rogu wyniku. Bezpośrednio pod wynikiem wyszukiwania pokaże się opcja „usuń wynik”. Po wybraniu tej opcji aplikacja zapyta dlaczego chcesz to zrobić. Wtedy mamy do wyboru jedną z pięciu dostępnych opcji:

Pokazuje moje informacja kontaktowe,

Pokazuje moje dane z zamiarem zaszkodzenia mi,

Pokazuje inne dane osobowe,

Zawiera nielegalne informacje,

Jest nieaktualne.

„Results about you” (źródło: 9to5google)

Po wybraniu jednej z opcji rozpocznie się proces usuwania wyników, którego postępy możesz monitorować. W podglądzie zgłoszeń użytkownik może wyświetlić wszystkie prośby, a także te będące w toku realizacji i zatwierdzone.

Firma twierdzi, że mechanizm ułatwiający usuwanie informacji o sobie z wyników wyszukiwania będzie ogólnodostępny w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Teraz pojawia się u pierwszych użytkowników w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Należy pamiętać, że usuniecie danych z wyników wyszukiwania nie usunie ich również ze stron internetowych, na których się znajdują. W razie chęci usunięcia ich z konkretnej witryny należy skontaktować się z jej administratorem.