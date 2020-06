Znamy datę premiery Xiaomi Mi Band 5!

Opaski sportowe Xiaomi od samego początku cieszą się ogromną popularnością, tym bardziej, że z generację na generację oferują coraz więcej, a jednocześnie wciąż kosztują bardzo mało. Mi Band 4 jest dostępny na rynku od prawie roku, więc pora, aby doczekał się pełnoprawnego następcy. Producent jest podobnego zdania i nawet ujawnił, kiedy zaprezentuje Xiaomi Mi Band 5.

Data premiery Xiaomi Mi Band 5

O następcy Xiaomi Mi Band 4 mówi się już od jakiegoś czasu, więc jego rychła premiera była tylko kwestią czasu. Producent trzymał jej termin w ścisłej tajemnicy aż do teraz – oficjalnie bowiem zapowiedział, że Xiaomi Mi Band 5 zadebiutuje w Chinach 11 czerwca 2020 roku, czyli w Boże Ciało.

Z udostępnionych przez Xiaomi informacji wynika, że nowa generacja opaski trafi do sprzedaży w Państwie Środka w trakcie dorocznego festiwalu zakupów o nazwie „618”. Niewykluczone, że niewiele później pojawi się również na chińskich platformach e-commerce, skąd będzie można ją ściągnąć do Polski.

Jeśli jednak powtórzy się scenariusz z zeszłego roku, to Xiaomi Mi Band 5 powinien dość szybko zadebiutować w naszym kraju. Xiaomi Mi Band 4 miał bowiem swoją premierę w Chinach 11 czerwca 2019 roku, do Europy trafił już dzień później, a w Polsce jego sprzedaż rozpoczęła się 1 sierpnia ub. r.

Co zaoferuje Xiaomi Mi Band 5?

Pod względem designu opaska będzie bardzo podobna do Xiaomi Mi Band 4, aczkolwiek mówi się, że zostanie wyposażona w większy wyświetlacz – o przekątnej 1,2 cala (vs 0,95″). Użytkownicy w Chinach dostaną do dyspozycji wirtualnego asystenta Xiao AI, podczas gdy klienci w innych krajach Amazon Alexa. Wersja chińska zaoferuje moduł NFC, natomiast międzynarodowa nie.

Kolejnymi, dużymi nowościami w Xiaomi Mi Band 5 mają być funkcje mierzenia poziomu saturacji krwi tlenem (SpO2) oraz monitorowania cyklu menstruacyjnego, a także algorytmy obliczające, ile użytkownik powinien dziennie ćwiczyć, aby zachować zdrowie. Pojawić się ma też opcja wykorzystania opaski do wywoływania spustu migawki w aparacie w sparowanym smartfonie.

Niestety, na razie wszystko wskazuje również na to, że Xiaomi Mi Band 5 nie zostanie wyposażony w moduł GPS. Prawdopodobnie dlatego, że znacząco podniosłoby to jego cenę, a do tego konkurencja Xiaomi do tego nie zmusza, więc może doczekamy się go dopiero za rok lub może nawet więcej.

Źródło: GizmoChina, GizChina