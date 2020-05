Tego po Xiaomi Mi Band 5 się nie spodziewaliśmy – będzie dużo przydatnych nowości

Im więcej czasu mija od premiery Xiaomi Mi Band 4, tym użytkownicy na całym świecie bardziej nie mogą doczekać się debiutu Xiaomi Mi Band 5. Przez epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 podobno został on przełożony, ale warto na niego czekać, bowiem nowa opaska zaoferuje dużo przydatnych funkcji.

Xiaomi Mi Band 5 bez NFC

Nietypowo zacznę od złych wieści. Jak bowiem informuje serwis TizenHelp, nowa opaska Xiaomi będzie miała moduł NFC, ale najprawdopodobniej wyłącznie w chińskiej wersji – w globalnej użytkownicy go nie uświadczą. Niektórzy z Was być może się tym zmartwią, ale w rzeczywistości element ten w Polsce jest całkowicie nieużyteczny i wygląda na to, że nic się w tej kwestii nie zmieni.

Nie mam też pojęcia, skąd pojawiły się doniesienia o obsłudze Google Pay, skoro smartbandy chińskiej marki nie są do tego przygotowane. Jeśli ktoś chce „płacić nadgarstkiem”, to powinien poczekać na europejską premierę smartwatcha Xiaomi Mi Watch z systemem WearOS by Google i aplikacją Google Pay, ponieważ Mi Band 5 się to nie uda.

Xiaomi Mi Band 5 zaoferuje dużo nowych funkcji

Nowa opaska umożliwi pomiar poziomu wysycenia krwi tlenem (SpO2), więc pod tym względem smartband Xiaomi dogoni konkurencję, bowiem oferują to już m.in. Honor Band 5 i Huawei Band 4. Do tego kobiety będą mogły monitorować swój cykl menstruacyjny. Wszyscy użytkownicy dostaną natomiast dostęp do asystentki głosowej Amazon Alexa, która jednak (niestety) nie potrafi komunikować się w języku polskim.

Kolejną nowością w Xiaomi Mi Band 5 ma być funkcja o nazwie Personal Activity Intelligence (PAI). Dzięki niej użytkownicy dowiedzą się, ile aktywności fizycznej dziennie potrzebują, aby zachować zdrowie. Do generowania danych wykorzystywane będą pomiary pulsometru. Podobną opcję oferuje m.in. nowy smartwatch Amazfit Ares.

Xiaomi Mi Band 5 – kiedy premiera?

Mówiło się, że Xiaomi może zaprezentować nową opaskę na początku czerwca 2020 roku (czyli niemal dokładnie rok po Xiaomi Mi Band 4), ale według serwisu źródłowego, przez epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, premiera prawdopodobnie przesunie się na ostatni tydzień przyszłego miesiąca lub pierwszy lipca. Cały czas mowa tu o debiucie w Chinach – wersja międzynarodowa zapewne pojawi się kilka tygodni później.

Źródło: TizenHelp