Oglądasz za dużo Shorts na YouTube? Pojawiło się rozwiązanie tego problemu

Shorts na YouTube to pionowe filmy, które można scrollować podobnie jak wideo na Instagramie czy TikToku. Jeśli uważasz, że poświęcasz na to zbyt dużo czasu, będziesz mógł/mogła sam/a sobie tego zabronić.

Koniec z oglądaniem Shorts na YouTube. Wystarczy skorzystać z tej nowej opcji

Wszyscy na pewno zgodzą się ze stwierdzeniem, że oglądanie Shorts na YouTube potrafi wciągnąć i ani człowiek się zorientuje, mija kilkadziesiąt minut, szczególnie że Shorts na YouTube mogą trwać nawet 3 minuty (wcześniej limit wynosił 60 sekund).

Pod koniec 2025 roku wprowadzono nową funkcję w tej sekcji, a mianowicie możliwość ustawienia limitu czasowego na oglądanie Shorts na YouTube na smartfonach i tabletach. Po jego osiągnięciu na ekranie pojawia się komunikat, że limit dla danego dnia został wyczerpany. Można go jednak zignorować i scrollować dalej.

Do tej pory wśród dostępnych opcji było 15, 30 i 45 minut oraz 1 godzina i 2 godziny. Teraz da się ustawić limit również na 0 minut, co w praktyce oznacza brak możliwości dalszego przewijania. Po wybraniu zerowego limitu wciąż bowiem można włączyć Shorts, lecz nie da się oglądać kolejnych filmów – po przewinięciu nie pojawi się następne wideo, tylko komunikat o osiągnięciu limitu (który także można zignorować).

źródło: 9to5Google

YouTube potwierdził, że nowy limit – 0 minut – jest udostępniany użytkownikom na całym świecie, aczkolwiek ja nie mam go ani w aplikacji na smartfonie z Androidem, ani na iPhonie.

Aby ustawić limit na oglądanie Shorts na YouTubie na smartfonie lub tablecie, należy najpierw dotknąć swoje zdjęcie profilowe w prawym dolnym rogu, a następnie koło zębate w prawym górnym rogu i wybrać opcję Zarządzanie czasem. W sekcji Limity dzienne można włączyć limit oraz wybrać czas, przez jaki będziecie mogli oglądać tego typu filmy.

Jeżeli zrobicie to na jednym urządzeniu, ustawienie zostanie zsynchronizowane na wszystkich smartfonach i tabletach, jakie używacie. Wtedy też sekcja z Shorts zniknie ze strony głównej, ale wciąż będą się one wyświetlać m.in. w strumieniu subskrypcji.

Zerowy limit na oglądanie Shorts na YouTube był dostępny już wcześniej, ale nie dla wszystkich

Platforma należąca do Google już w styczniu 2026 roku ogłosiła, że możliwe będzie ustawienie zerowego limitu na oglądanie Shorts na YouTube, jednak wtedy zapowiedziano udostępnienie tej opcji wyłącznie dla rodziców jako elementu kontroli rodzicielskiej.

Wówczas nie wspomniano o planach rozszerzenia jej dostępności, ale nie trzeba było długo na to czekać, co zdecydowanie jest dobrą wiadomość, ponieważ – jak już zostało wspomniane na początku – Shorts na YouTube potrafią wciągnąć na (zbyt) długo.