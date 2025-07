Zabezpiecz swojego Samsunga na wypadek kradzieży

Kradzieże smartfonów nadal się zdarzają, dlatego warto odpowiednio zabezpieczyć swoje urządzenie. Samsung udostępnia długą listę funkcji i usług, których zadaniem jest zapewnienie dodatkowej ochrony danych użytkownika w razie kradzieży smartfona.

Nowe funkcje antykradzieżowe dla użytkowników smartfonów Samsung Galaxy

W ramach nowych aktualizacji zabezpieczeń południowokoreański gigant technologiczny wprowadza wielowarstwowy pakiet o nazwie Ochrona Przeciwkradzieżowa (Theft Protection). Jednym z podstawowych zabezpieczeń przed osobami trzecimi jest numer PIN, jednak często nie jest to wystarczająca metoda, gdyż numer ten można dość łatwo podejrzeć.

Dlatego też, w ramach aktualizacji interfejsu do One UI 7, Samsung wdraża dodatkowe metody ochrony. Ochrona Przeciwkradzieżowa obejmuje funkcje, takie jak:

Blokada po Wykryciu Kradzieży (ang. Theft Detection Lock) – opcja ta korzysta z uczenia maszynowego i pozwala na wykrywanie ruchów, np. przypominających wyrwanie smartfona. Z jej sprawą ekran zostanie automatycznie zablokowany, a odblokowanie wymaga autoryzacji;

Blokada po Utracie Internetu (ang. Offline Device Lock) – w przypadku długiego czasu odłączenia od sieci ekran zostaje automatycznie zablokowany,

Zdalna Blokada (ang. Remote Lock) – użytkownik może na odległość zablokować swoje urządzenie i odzyskać kontrolę nad kontem.

Dzięki aktualizacji interfejsu do One UI 7 użytkownicy zyskują dostęp do nowych funkcji. Jedną z nich jest Weryfikacja Tożsamości (ang. Identity Check), która pozwala na automatyczne blokowanie urządzenia, gdy system wykryje podejrzaną aktywność. Ponadto po aktywacji funkcji Bezpieczne Miejsca (ang. Safe Places), w nieznanych lokalizacjach wymagane jest uwierzytelnienie biometryczne, co jest dodatkową ochroną w przypadku, gdy PIN został ujawniony osobom trzecim.

W ramach One UI 7 udostępniono także Opóźnienie Ochronne (ang. Security Delay). Opcja ta uruchamiana jest, gdy ktoś próbuje zresetować dane biometryczne. Dzięki tej funkcji użytkownik ma dodatkową godzinę ochrony, w której powinien zablokować smartfon za pomocą skomunikowanego komputera lub tabletu.

Zaktualizowany pakiet opcji antykradzieżowych zostanie udostępniony na smartfonach z serii Samsung Galaxy S25, Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy S23 i Galaxy S22. Z zapowiedzi wynika, że kolejne aktualizacje mają objąć jeszcze więcej modeli.

Ktoś ukradł mój smartfon – co robić?! Samsung podpowiada

W przypadku kradzieży smartfona marki Samsung użytkownik ma kilka możliwości, które zabezpieczą jego dane. Należy do nich możliwość:

zdalnego zablokowania urządzenia Galaxy (dostępne z poziomu usługi Samsung Find),

zdalnego usunięcia danych ze skradzionego urządzenia (dostępne z poziomu usługi Samsung Find),

zdalnej zmiany hasła do konta Samsung i konta Google,

śledzenia urządzenia Galaxy – jeśli sprzęt jest połączony z siecią Wi-Fi lub GSM, można sprawdzić jego ostatnią lokalizację na mapie (dostępne z poziomu usługi Samsung Find),

aktywowania Dzwonka (ang. Ring) – sprzęt zacznie dzwonić, nawet jeśli jest wyciszony,

Wydłużenia czasu pracy na baterii (ang. Extend battery life) – dzięki opcji oszczędzania energii urządzenie będzie włączone dłużej, co może ułatwić jego znalezienie,

Śledzenia lokalizacji (Track location) – funkcja ta pozwala na monitorowanie lokalizacji z aktualizacją co 15 minut.

Ponadto posiadacze urządzeń Galaxy mogą odnaleźć swój smartfon z pomocą zegarka Galaxy (z systemem WearOS 5 lub nowszym). Z kolei z poziomu smartfona lub tabletu Galaxy z aplikacją Galaxy Wearable można zlokalizować smartwatch Galaxy Watch oraz słuchawki Galaxy Buds. Dodatkowo urządzenia Samsunga współpracują z ekosystemem Znajdź Moje Urządzenie (Find My Device) opracowanym przez Google.