Samsung Galaxy S22 Ultra z One UI 7! Aktualizacja dostępna do pobrania

Użytkownicy Samsunga Galaxy S22 Ultra zgłaszają pojawienie się aktualizacji do One UI 7 i Androida 15. To świetna wiadomość także dla posiadaczy pozostałych modeli z tej serii.

One UI 7 na Samsungu Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra zadebiutował w 2022 roku i okazał się świetnym smartfonem. W naszej recenzji zdobył 9,5 na 10 możliwych punktów. Kasia wśród jego zalet wymieniła rysik S Pen, rewelacyjny aparat z super zoomem, doskonałe głośniki, wydajność i kulturę pracy, genialny wyświetlacz 120 Hz czy chociażby możliwości związane z wideo.

Omawiany smartfon zadebiutował z Androidem 12 i nakładką One UI 4. Od tego momentu doczekał się kilku większych aktualizacji, a najnowsza wersja systemu operacyjnego jest właśnie udostępniana użytkownikom w Polsce. Otóż południowokoreański producent – co wiemy dzięki naszemu czytelnikowi Błażejowi – rozpoczął wdrażanie oprogramowania One UI 7, które bazuje na Androidzie 15.

Aktualizacja trafia na niebrandowane urządzenia z oprogramowaniem EUX. Wśród nowości mamy funkcję Now bar, która pozwala na sprawdzanie powiadomień na żywo, kontrolowanie muzyki i korzystanie z innych opcji bez odblokowywania smartfona. Do tego dochodzą usprawnione widżety, przeprojektowany panel powiadomień i wiele więcej.

Pojawienie się aktualizacji do One UI 7 i Androida 15 na Samsungu Galaxy S22 Ultra wskazuje, że pozostałe modele z serii S22 już wkrótce powinny doczekać się nowej wersji oprogramowania. Niewykluczone, że nawet ta aktualizacja jest właśnie wdrażana – sprawdźcie i koniecznie dajcie nam znać.

Problematyczny One UI 7

Niedawno mogliśmy przeczytać, że właściciele Samsungów narzekają na aktualizację do One UI 7. W związku z tym, chciałbym napisać, że warto pobrać najnowszą wersję oprogramowania, ale mam pewne obawy. Nie chciałbym zachęcić Was do zainstalowania możliwie wadliwego systemu operacyjnego.

Oczywiście omawiana aktualizacja może być dopracowana i nie będzie sprawiać jakichkolwiek problemów. To możliwy, ale niestety nie w 100% pewny scenariusz. Decyzję o zainstalowaniu aktualizacji musicie podjąć sami.

Wypada jeszcze dodać, że Samsung już wcześniej rozpoczął wdrażanie One UI 7 w modelach z serii Galaxy S22. Aktualizacja została oddana w ręce użytkowników mieszkających na terenie USA. Teraz natomiast wprowadzana jest w kolejnych regionach, w tym również w Polsce.