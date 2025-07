Zdjęcia Google zmieniają się na lepsze. Będzie dużo łatwiej

Technologiczny gigant z Mountain View zapowiedział kolejne zmiany dla popularnej i lubianej aplikacji do gromadzenia wspomnień. Zdjęcia Google zostaną mocno zmienione – ma być nowocześniej, łatwiej i jeszcze bardziej intuicyjnie.

Zdjęcia Google przejdą konkretną przebudowę

Pod koniec maja 2025 roku Zdjęcia Google skończyły okrągłe 10 lat swojego istnienia. Użytkownicy od dekady mogą korzystać z przechowywania ujęć i wspomnień w wygodnej chmurze, a także poprawiać je dzięki funkcjom edycyjnym. Jeśli już o mowa o poprawianiu – niedawno wspominałam o nowych opcjach opartych na uczeniu maszynowym. Zdjęcia Google już nie będą psuły jakości zdjęć wykonanych w HDR, gdy zostaną edytowane.

Okazuje się, że to nadal nie koniec niespodzianek na najbliższy czas. Technologiczny gigant z Mountain View ma zamiar zaktualizować interfejs użytkownika w aplikacji Zdjęcia Google. Z komunikatu przedsiębiorstwa wynika, że widok zdjęć ma być „prostszy, nowocześniejszy i bardziej intuicyjny”. Wśród ulepszeń wspomniano o:

zupełnie nowym, jasnym trybie dla zdjęć – Google twierdzi, że tryb jasny lub ciemny w aplikacji zostanie dobrany automatycznie w zależności od ustawionego trybu dla urządzenia,

łatwiejszym odnalezieniu informacji szczegółowych na temat wykonanego zdjęcia – data, godzina i lokalizacja po aktualizacji będzie wyświetlała się od razu nad zdjęciem (nie będzie konieczności rozwijania menu ze szczegółami),

usprawnieniu menu akcji (trzy kropki w prawym górnym rogu) – po aktualizacji użytkownicy znajdą tam wiele istotnych funkcji.

Odświeżone menu akcji (źródło: Google)

Zdjęcia Google zyskają usprawnione menu akcji

Pod trzema kropkami (prawy górny róg) zostaną ukryte liczne, przydatne funkcje. Znajdziemy tam opcje, takie jak:

About – szczegóły na temat zdjęcia,

Google Lens – Obiektyw Google,

Create – tworzenie, edycja obrazów,

Cast – streamowanie zdjęcia na inny ekran,

Save as – zapisywanie (dla zdjęć ruchomych lub na żywo),

Download lub Delete from device – pobieranie na urządzenie lub usuwanie z urządzenia.

Z kolei do dolnego menu ma trafić opcja „Add to (+)”, czyli opcja dodania np. do archiwum, konkretnego albumu lub zabezpieczonego folderu. Dzięki nowemu przyciskowi jeszcze łatwiej będzie utrzymać porządek w chmurze.

Nowy przycisk w formie trzech kropeczek pojawi się także w stosach ujęć, obok konkretnego zdjęcia. Z jego pomocą użytkownik rozpakuje stos, usunie konkretne ujęcia lub zbiorczo wykona działanie, np. wybierze najlepsze ujęcie, a pozostałe usunie.

Na iOS trafiła też funkcja odznak. Użytkownicy mogą:

zmieniać kategorię zdjęcia,

odtwarzać lub wstrzymywać zdjęcie na żywo lub ruchome,

zapisywać udostępnione zdjęcie w bibliotece,

utworzyć kopię zapasową albo zarządzać pamięcią masową urządzenia.

Opisane powyżej funkcje są już wdrażane w aplikacji Zdjęcia Google na iOS, a z czasem mają trafić także na urządzenia z Androidem.