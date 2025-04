YouTube Premium drożeje w Polsce. Jakie są nowe ceny?

Nie mamy dobrych informacji dla subskrybentów YouTube Premium. Google ogłosiło nowe, wyższe ceny w Polsce.

Co oferuje YouTube Premium?

Jeśli ktoś ogląda sporo treści na YouTube, to wykupienie YouTube Premium powinno być jedną z lepszych decyzji. Tym bardziej, że w pakiecie dostajemy całkiem niezły serwis streamingowy z muzyką – YouTube Music.

Dzięki YouTube Premium możemy pozbyć się reklam, co – biorąc pod uwagę ich wysoką liczbę na omawianej platformie – znacząco podnosi komfort oglądania. Do tego dochodzi możliwość zapisywania filmów offline, które następnie można obejrzeć w lokalizacjach ze słabym połączeniem internetowym lub nawet tam, gdzie internet nie jest w ogóle dostępny. Omawiana subskrypcja to też odtwarzanie w tle czy chociażby tryb Picture in Picture.

Warto jeszcze wspomnieć, że subskrybenci mogą liczyć również na dostęp do funkcji eksperymentalnych, które dopiero w przyszłości mogą trafić do szerszego grona użytkowników.

Brak reklam to jedna z największych zalet YouTube Premium (źródło: Google)

Nowe ceny YouTube Premium w Polsce

Owszem, YouTube Premium oferuje szereg zalet, aczkolwiek teraz za możliwość korzystania z tych udogodnień trzeba będzie więcej zapłacić. Wzrost cen nie jest jednak duży w przypadku subskrypcji indywidualnej i studenckiej. Mniej przyjemnie robi się, gdy spojrzymy na ceny subskrypcji rodzinnej.

Przypominam, że dotychczas cennik wyglądał w następujący sposób:

subskrypcja indywidualna – 25,99 złotych miesięcznie,

subskrypcja rodzinna – 46,99 złotych miesięcznie,

subskrypcja studencka – 14,99 złotych miesięcznie.

Nowy cennik YouTube Premium to:

subskrypcja indywidualna – 29,99 złotych miesięcznie,

subskrypcja rodzinna – 59,99 złotych miesięcznie,

subskrypcja studencka – 18,99 złotych miesięcznie.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Do użytkowników wysyłane są właśnie wiadomości e-mail, w których informowani są o wyższych cenach. Osoby, które nadal chcą korzystać z YouTube Premium, muszą zaakceptować nowy cennik. Z kolei nowi użytkownicy, po wejściu na stronę płatnej subskrypcji, zobaczą już zmieniony cennik.

Ciekawe, ile osób zdecyduje się przedłużyć YouTube Premium z nowymi cenami. Dodam, że ja już zaakceptowałem ten cennik, ale zbytnio nie miałem innego wyjścia. Dla mnie YouTube prawie całkowicie zastąpił telewizję, a muzyki słucham właśnie w YouTube Music.